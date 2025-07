Le atmosfere anni Novanta ai Gigli

CAMPI BISENZIO – Un tuffo nella musica e nell’atmosfera degli anni ‘90: è quanto accadrà giovedì 10 luglio al Centro Commerciale I Gigli. Nella piazza esterna di Corte Tonda dalle 21 prenderà il via uno show live tra i più amati “Voglio Tornare Negli Anni 90®!” Lo spettacolo ha toccato le piazze delle principali città italiane, ma per la prima volta sarà in un centro commerciale della Toscana. Lo show ci porterà indietro nel tempo per farci apprezzare o riascoltare le hit musicali che hanno rivoluzionato il mondo della musica. Sarà ricreata l’atmosfera di quegli anni grazie a una scenografia unica e tecnologie all’avanguardia, dove si muoveranno DJ, frontman, animazione e mascotte e tanti gadget esclusivi. Gli indimenticabili anni ‘90 dal sapore vintage, ma che hanno accompagnato dalla moda alla musica, dal cinema alla fiction agli anni Duemila, ora tornano protagonisti riportando alla memoria soud e atmosfere. “Voglio Tornare Negli Anni ‘90®” è il live show nazionale che ripercorre interamente gli anni ’90: adatto a tutte le età, lo spettacolo offre divertimento per grandi e piccini, coinvolgendo intere famiglie in un’atmosfera di festa. I visitatori si troveranno in uno spettacolo con stelle filanti, coriandoli, fiamme verticali, laser show, video emozionali e tante mascotte: Mario Bros, Doraemon, Pikachu, Homer Simpson, Bart Simpson, Teletubbies e ballerine. Per gli amanti dello shopping, invece, tantissime proposte e promozioni in occasione dei saldi estivi nei 140 negozi, aperti fino alle 22.