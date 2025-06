Le formazioni Under 10 e Under 12 del Sesto Rugby “incontrano” il calcio storico fiorentino

SESTO FIORENTINO – Venerdì scorso, 20 giugno, si è svolto l’ultimo impegno di stagione per i ragazzi e le ragazze del Sesto Rugby: la ormai consueta manifestazione nello stadio del calcio storico di piazza Santa Croce a Firenze, organizzata dagli amici del Florentia Rugby, con gli atleti che hanno avuto la possibilità di scendere sul campo sabbioso all’ombra della facciata della chiesa e sotto lo sguardo vigile della statua di Dante. Hanno partecipato all’evento le rappresentative rossoblù Under 10 e Under 12. La giornata è iniziata con il ritrovo delle squadre partecipanti al Palagio di Parte Guelfa, con visita guidata a cura di un figurante del corteo storico della Repubblica Fiorentina. A seguire, le squadre si sono spostate lungo le vie di Firenze in corteo, guidati da sbandieratori e tamburini. “L’emozione di sfilare sotto Palazzo Vecchio, poi attraverso Borgo de’ Greci e arrivare in piazza Santa Croce è stata notevole, – racconta il responsabile del Minirugby Marco Bartoloni – sul “sabbione” si è poi svolto un minitorneo a squadre miste, la giusta formula per terminare in amicizia un lungo anno sportivo”.