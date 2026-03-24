Le giornate del lavoro: ai Gigli arriva Job Connection per connettere la domanda con l’offerta

CAMPI BISENZIO – Il Centro Commerciale I Gigli conferma la sua vocazione a luogo di incontro, shopping e socialità e torna con la seconda edizione di Job Connection, un appuntamento dedicato a chi cerca e offre lavoro. Job Connection, che si terrà dal 24 al 28 marzo, permetterà a chi cerca un’occupazione o vuole cambiare tipo di lavoro e alle aziende alla ricerca di personale, di incontrarsi. L’apertura degli stand sarà dalle ore 10 alle ore 18 e durante questo orario, in modo semplice e gratuito, le aziende comprese quelle presenti all’interno del Centro Commerciale e le persone potranno incontrarsi e scambiarsi le informazioni: chi cerca un’occupazione potrà valutare le proposte, le aziende potranno trovare i profili da inserire all’interno del proprio team. Insomma, una grande piazza del lavoro dove si potranno scoprire anche nuove attività e nuove esperienze. Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, si terranno anche due workshop tenuti da Arti (Centri per l’impiego dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego): uno sull’intelligenza artificiale e intelligenza umana e l’altro sulle tecniche di ricerca attiva di lavoro. I seminari, che saranno a numero chiuso (8/10 posti ciascuno) si terranno ogni giorno con i seguenti orari: 14.30-15.30 “Direzione Futuro: IA e intelligenza umana per la ricerca di lavoro”. È rivolto ai diplomati, laureati e under 35 del territorio, per presentare e approfondire le opportunità di lavoro e formazione disponibili alla luce delle innovazioni tecnologiche e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, compreso l’utilizzo di AppLi il nuovo assistente virtuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In orario 16 -17, invece, “Tecniche di ricerca attiva di lavoro e personal branding”.

La seconda edizione di Job Connection è organizzata dal Centro Commerciale I Gigli e conferma i patrocini che ha ricevuto lo scorso anno, ovvero di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano. Saranno presenti 26 aziende di Firenze, Prato e dell’area metropolitana, tra le quali 5 punti vendita del Centro Commerciale. Tutte le informazioni in merito alle aziende de I Gigli e del territorio presenti all’evento e alle modalità di prenotazione gratuita dei colloqui sono disponibili sul sito www.igigli.it.

Oggi, 24 marzo, si è tenuta l’inaugurazione alla presenza della direttrice del Centro commerciale I Gigli Saviola Chesi, il Senior marketing manager di Eurocommercial, società proprietaria del centro commerciale I Gigli Stefano De Robertis, l’assessore del Comune di Calenzano Marco Venturini, l’assessore del Comune di Campi Bisenzio Daniele Matteini e Monica Becattelli, dirigente del settore servizi per il lavoro di Firenze e Prato di Arti.

“Job Connection è una vetrina sul mondo del lavoro dove si incontrano domanda e offerta, – ha detto De Robertis – aperta non solo ai giovani in cerca di primo lavoro, ma anche a coloro che sono alla ricerca di formazione, un ricollocamento o di un miglioramento professionale. Organizzare una fiera del lavoro all’interno del nostro centro commerciale significa tradurre in azione concreta il nostro impegno verso il territorio e le persone. In una fase storica complessa per il mondo del lavoro, riteniamo fondamentale rafforzare il nostro ruolo sociale, trasformando il centro in uno spazio di opportunità, incontro e servizi per la comunità. Non solo luogo di consumo, ma piattaforma attiva capace di generare valore, connessioni e nuove prospettive occupazionali”. “L’attenzione al mondo del lavoro è per noi essenziale. – ha detto la direttrice Chesi – Job Connection riteniamo possa essere un’opportunità per molti dei nostri visitatori, per le aziende del territorio e per i punti vendita presenti nel Centro commerciale. I Gigli rappresenta un vero spazio di incontro e relazione, profondamente legato al territorio. Per questo riteniamo importante mettere a disposizione un punto di scambio tra domanda e offerta di lavoro, a beneficio della comunità e delle realtà locali”. “Eventi come Job Connection – queste le parole dell’assessore Matteini – rappresentano un’opportunità concreta per mettere in contatto diretto persone e imprese, favorendo l’occupazione e la crescita del territorio. Come amministrazione sosteniamo con convinzione iniziative che creano connessioni, valorizzano le competenze e offrono strumenti utili a chi è in cerca di lavoro o nuove opportunità professionali. Un ringraziamento al Centro Commerciale I Gigli e a tutti i soggetti coinvolti per aver reso possibile questa importante iniziativa per la nostra comunità”. “Riteniamo sia apprezzabile l’iniziativa organizzata da I Gigli per favorire momenti di incontro tra chi è alla ricerca di occupazione e rappresentanti delle imprese e delle aziende. – ha affermato l’assessore Venturini – Il mondo del lavoro è in rapida evoluzione, con la nascita anche di nuove professioni, pertanto un confronto continuo e un aggiornamento attento possono essere utili a chi è in cerca di occupazione. Altro fattore fondamentale è la formazione, per un lavoro sicuro e di qualità. In questo senso, tutti gli attori coinvolti, istituzioni, imprese, sindacati, devono portare il proprio contributo”. “Come Arti siamo felici di essere presenti a Job Connection che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. – ha concluso Becattelli – La ricerca di lavoro è sempre più complessa perché i canali e gli strumenti da utilizzare sono sempre più numerosi e quindi è importante avere un luogo dove facilitare la presentazione di questi strumenti. Lo sportello Arti è presente al primo piano dei Gigli E siamo a disposizione dei cittadini e delle imprese tutti martedì”.