Le iniziative per il “Giorno della memoria” a Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Il 27 gennaio è il “Giorno della memoria”, istituito con la legge 20 luglio 2000, numero 211, che ha lo scopo di commemorare le vittime dell’Olocausto. La data scelta per la ricorrenza è il 27 gennaio di ogni anno, giorno dell’apertura dei cancelli di Auschwitz nel 1945. Queste le iniziative a […]

POGGIO A CAIANO – Il 27 gennaio è il “Giorno della memoria”, istituito con la legge 20 luglio 2000, numero 211, che ha lo scopo di commemorare le vittime dell’Olocausto. La data scelta per la ricorrenza è il 27 gennaio di ogni anno, giorno dell’apertura dei cancelli di Auschwitz nel 1945. Queste le iniziative a Poggio a Caiano in programma martedì 27 gennaio. Alle 9 in piazza della Riconciliazione “Roberto Castellani”: deposizione di una corona di alloro al monumento. Seguiranno alcune riflessioni sulla Shoah da parte del vicesindaco Diletta Bresci e di Matilde Rosati in rappresentanza di Aned. All’evento, aperto alla cittadinanza, sono invitati a partecipare i componenti del consiglio comunale dei ragazzi. Altro momento della giornata è al cinema Ambra dove, alle 10, è previsto il ritrovo delle classi quinte delle scuole primarie e delle classi terze della secondaria di primo grado “Filippo Mazzei” che assisteranno alla proiezione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio. La mattinata si concluderà con la premiazione del concorso “Giorno della memoria 2026”.