Le liste Sinistra per Calenzano e Per la mia Città presentano i candidati a sostegno di Carovani

CALENZANO – Sinistra per Calenzano e Per la mia città sono due delle liste di sostegno al candidato sindaco per le amministrative di Calenzano Giuseppe Carovani che hanno presentato i loro candidati. All’interno delle due liste molti volontari impegnati nelle diverse realtà locali dall’ambiente allo sport alla cultura. Sinistra per Calenzano ha presentato un elenco di 16 persone, mentre Per la mia Città 15, rappresentanti di generazioni diverse impegnate a vario titolo nelle associazioni locali.

“E’ una coalizione civica progressista – ha detto Carovani – che si basa su una condivisione profonda del progetto di una visione del nostro territorio ed ha una connotazione prettamente civica. La proposta è maturata in questi 5 anni con un percorso di discussione sulle scelte importanti dal destino urbanistico di Calenzano, l’idea di città che ne è scaturita è divergente da quella che è stata proposta da questa amministrazione”.

I candidati della lista Sinistra per Calenzano.

Luca Baldi

64 anni, pensionato; calenzanese da sempre, sposato, con 2 figli, diplomato in chimica industriale. Convinto ambientalista, da oltre 25 anni è attivo in varie associazioni culturali e sportive del territorio, e da qualche anno è impegnato nel volontariato antincendi boschivi e nella protezione civile attraverso la Vab.

Marco Bonaiuti

50 anni, calenzanese di nascita, padre di due figli; primo campione italiano di atletica della storia dell’Atletica Calenzano, adesso si dedica al basket, e lavora presso l’Aci Calenzano. È presidente di Elpis, associazione che opera in Mali con un progetto di una scuola sportiva; il suo mantra è ‘non mollare mai’.

Daniela Ceccolini

50 anni, sposata, con 2 figli, ha lavorato come operatrice socio-sanitaria presso Rsa Villa Magli e oggi lavora come ausiliaria presso l’asilo nido Il Trenino di Calenzano. Vive a Settimello e svolge attività di volontariato al Circolo Arci la Vedetta.

Leonardo Francioni

23 anni, vive da sempre a Calenzano. Diplomato all’Istituto Calamandrei, lavora presso Unicoop Firenze. Attualmente è segretario del Circolo ARCI Casa del Popolo di Calenzano.

Simone Giuntini

32 anni, laureato in biotecnologie, è responsabile della comunicazione di Sinistra per Calenzano e suo presidente da maggio 2021. Volontario e consigliere del Circolo Arci Carraia, ha prestato servizio all’Ufficio Stampa del Comune di Prato, e ha passione per la natura e le tecnologie emergenti.

Matteo Montecchi

22 anni, nato e cresciuto a Calenzano. Da sempre attivo nelle associazioni del territorio, fra cui la Casa del Popolo di Calenzano, è stato vicepresidente della sezione locale ANPI. Impiegato presso la società pubblica che gestisce il patrimonio ERP fiorentino. Iscritto al corso di laurea in scienze politiche dell’Università di Firenze.

Marco Mugnaioni

40 anni, ha una bambina di 3 anni e abita in zona Stazione. Laureato in scienze e tecnologie delle produzioni animali, è responsabile qualità e sicurezza alimentare di un’azienda di prodotti senza glutine e a fini medici speciali. Fin da adolescente volontario soccorritore presso la Pubblica Assistenza e nell’AVIS del suo paese.

Anna Paola Nenciarini

in pensione ma sempre molto attiva, ha lavorato negli uffici del Comune di Calenzano, da molti anni è presidente del Circolo ARCI La Vedetta di Settimello, la sua frazione.

Francesco Piacente

34 anni, laureato in relazioni internazionali e studi europei. Dopo aver frequentato un corso professionale, da quattro anni lavora come giardiniere, alle dipendenze del Comune di Firenze dallo scorso novembre. Da metà consiliatura è Capogruppo in Consiglio comunale per “Sinistra per Calenzano – Per la mia Città”.

Simona Pieri

53 anni, laureata in scienze biologiche, attualmente traduttrice per conto di un’azienda medicale americana. Nata a Firenze, dal 2008 vive la realtà calenzanese come cittadina, volontaria, nell’impegno politico e nel rispetto di un luogo davvero unico. Studia canto, ama la musica, scrivere e crede fermamente nel valore delle parole.

Erminia Ritorto

57 anni, sposata, con 2 figli, di origine meridionale e calenzanese d’adozione dal 1998; diploma di operatore turistico, lavora da anni a Firenze in una compagnia alberghiera italiana, ma di respiro internazionale. Ha svolto attività di volontariato, e crede in una politica orientata al rispetto della persona e dell’ambiente.

Laura Rossi

38 anni, laureata in psicologia, lavora come educatrice in un nido d’infanzia del comune di Prato, ha una bambina. Attiva da sempre nel volontariato calenzanese in varie realtà associative, iscritta all’ANPI, fa attività con Assieme e con l’Associazione I Birboni. Ama il teatro e la vita all’aria aperta.

Andrea Sandre

50 anni, sposato con 2 figli, imprenditore. Abita a Le Croci, presta attività di volontariato presso la Casa del Popolo di Calenzano e con l’Associazione Genitori di Carraia che promuove attività per bambini sul territorio.

Giada Savelli

45 anni, maturità linguistica. Risiede da sempre a Calenzano, lavora presso un bar pasticceria a Prato. Per anni ha svolto servizio di volontariato al Circolo Arci La Fogliaia, dove è stata anche consigliera, e presso la pizzeria della Casa del Popolo di Calenzano.

Renzo Torrini

58 anni, fiorentino, sposato con Elena dal 1990, operaio e delegato Cgil presso Manetti & Roberts da 25. Appassionato da sempre di basket, per 12 anni dirigente della Pallacanestro Calenzano, oggi arbitro del campionato Uisp.

Marco Venturini

47 anni, vive da sempre Calenzano, prima al Ponte alla Marina poi a La Fogliaia, è operaio meccanico per la Nuovo Pignone, ha due bambini, è stato il nostro candidato Sindaco nel 2019 ed attualmente è Consigliere comunale. Attivo da decenni nel tessuto associativo e nella politica calenzanese, è stato calciatore nell’AC Calenzano.

Candidati della lista Per la mia Città

Lapo Arrighetti

38 anni, padre di famiglia, risiede alle Croci di Calenzano. Presidente della comunità energetica Cer-CA, per la tutela dell’ambiente e il sostegno sociale. Impiegato in aziende manifatturiere con ruoli di responsabile della produzione e miglioramento dei processi produttivi.

Fabrizio Bettarini

67 anni, abita al Donnini, consigliere e volontario del Circolo ARCI La Fogliaia da sempre, ne è stato anche presidente.

Claudia Corsi

29 anni, nata e cresciuta a Settimello, da due anni risiede a Sesto Fiorentino. Laureata in storia e scienze geografiche, lavora come mobility manager, esperta in mobilità sostenibile, per un’azienda piemontese che opera in tutta Italia. Ama profondamente il nostro territorio ed è un’appassionata e convinta ciclista urbana.

Mario Dondoli

74 anni, abita al Pino, pensionato, ha lavorato alla Manetti e Roberts, per 30 anni delegato sindacale CGIL.

Fabian Firan

37 anni, residente a Calenzano dal 2013. Diplomato in ragioneria, è responsabile del dipartimento amministrazione, finanza e controllo di una azienda nel settore tessile. È appassionato di informatica e volontario presso la Casa del Popolo di Calenzano.

Stefano Garganti

54 anni, tecnico informatico presso un ente locale. Impegnato attivamente nella società civile, è volontario in varie associazioni del territorio, e attualmente è vicepresidente del Circolo Arci La Vedetta di Settimello. Amante della buona tavola, è appassionato di ciclismo, cinema e nuove tecnologie.

Giulia Giallorenzo

39 anni, mamma di due bambini, diplomata al liceo classico, è impiegata amministrativa nel settore edile, è stata consigliera dell’ATC Calenzano e dell’associazione Old River.

Roberto Marini

67 anni, pensionato, residente a Carraia. Attivista e volontario di un’Associazione ambientalista, impegnato politicamente e socialmente su temi di natura ambientale quali l’inquinamento, la gestione dei rifiuti e la tutela e conservazione della biodiversità.

Corinna Meini

38 anni, coordinatrice pedagogica presso il Comune di Prato, viaggiatrice instancabile, mamma di 2 bambinə. Cresciuta professionalmente nel privato sociale della Zona Nord-Ovest Fiorentina, vive da sempre a Calenzano. È stata impegnata nel volontariato locale e internazionale.

Maurizio Sansone

62 anni, pensionato, separato, 3 figli. Ha ricoperto il ruolo di capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Calenzano dal 2009 al 2014, è volontario del Circolo Arci Casa del Popolo di Calenzano di cui è stato anche Presidente, presta anche attività di volontariato per l’Associazione Anziani come accompagnatore sullo scuolabus, e per la VAB nell’antincendio boschivo e protezione civile.

Mary Sarri

48 anni, abita a Settimello dal 1984, ed è impiegata come project manager e delegato Fim. Volontaria dal 1994 nell’ambito dei Diritti Umani, non violenza attiva, dialogo interreligioso, ha coordinato e progettato varie Missioni Umanitarie in Africa. Fa parte del Gruppo di Acquisto Solidale di Calenzano da 10 anni.

Lapo Simonetti

58 anni, tre figlie, abita a Settimello da più di 25 anni. Responsabile commerciale di un’azienda; da sempre impegnato nel volontariato, è stato consigliere nell’Associazionismo Sestese, occupandosi di palestre e piscine, e presidente di Arci Caccia Sesto F.no. Da dieci anni è amministratore del gruppo Facebook “Sei di Calenzano se…”.

Fabrizio Trallori

63 anni, laureato in Storia medievale ed ex direttore del Museo del Figurino storico di Calenzano, è operatore didattico e docente di storia, tradizioni e cucina storica nei corsi della Regione Toscana per la formazione di guide turistiche e ambientali.

Sandro Giovanni Useli

67 anni, pensionato, è stato architetto dell’Ufficio Belle Arti del Comune di Firenze. Fondatore e presidente dell’Associazione “Arciasino” impegnata nell’educazione ambientale e in attività ludiche e sociali inclusive per scuole, gruppi e famiglie. Fondatore della pagina Facebook di cittadinanza attiva “Calenzano Crocevia”.

Daniela Violi

55 anni, residente a Calenzano dal 1980, diplomata in ragioneria ed impiegata presso una delle principali agenzie di rating europee da oltre 30 anni. Presta volontariato in associazioni di genitori, ed è molto attiva nella difesa del verde urbano e nella salvaguardia del nostro territorio.