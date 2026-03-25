“Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti” e “Tutti i libri del mondo (o quasi) in 90 minuti” al Manzoni



CALENZANO – Al Teatro Manzoni di Calenzano la cultura è una “corsa contro il tempo”: il weekend dei record con La Macchina del Suono. Venerdì 27 e sabato 28 marzo, due spettacoli “cult” portano in scena l’intera opera di Shakespeare e i capolavori della letteratura mondiale in soli 90 minuti ciascuno. Una maratona di comicità fisica e irriverenza. Venerdì 27 marzo alle 21,15 “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti”, mentre sabato 28 marzo alle 21.15 sarà la volta di “Tutti i libri del mondo (o quasi) in 90 minuti”. In scena Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. I due titoli, che sostituiscono l’annunciata Favola della Mandragola (posticipata alla prossima stagione), rappresentano il vertice della comicità basata sulle riduzioni letterarie, un genere che unisce virtuosismo attoriale, improvvisazione e un ritmo vertiginoso. “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti” è una commedia scritta da Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. “Tutti i libri del mondo (o quasi) in 90 minuti” è scritta da Reed Martin e Austin Tichenor. Per favorire la partecipazione a questa doppia maratona, il Teatro Manzoni propone un biglietto speciale a 20 euro per chi assiste a entrambi gli spettacoli (10 euro a serata). I biglietti sono acquistabili presso Officina Civica (via Petrarca 180, Calenzano) dal martedì al venerdì (16-19) o in biglietteria nei giorni di spettacolo dalle 20. Contatti e Prenotazioni: Email: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it