Le opere di “Anna Ramenghi” a La Soffitta di Colonnata

SESTO FIORENTINO – Arriva a La Soffitta di Colonnata la mostra “Anna Ramenghi“, dedicata alla famosa pittrice vissuta a Genova. Le opere saranno visibili dal 2 al 27 marzo, per una mostra organizzata in occasione del decennale dalla scomparsa della pittrice da Francesco Mariani, presidente della Casa del Popolo di piazza Rapisardi. Saranno visibili le straordinarie opere dell’artista definita universalmente come “ultima romantica”, per il suo stile che si è distinto per le tematiche da lei predilette: dal rapporto eros/tanatos alla sensualità trasfigurata in soggetti floreali, soprattutto rose, espresso dipingendo con le mani, per avere un contatto fisico con l’opera non mediato da strumenti. All’inaugurazione saranno presenti insieme al curatore della mostra, Francesco Mariani, i figli dell’artista, Paolo e Laura Mascardi (anche lei pittrice), il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e Jacopo Madau, assessore alla Cultura, Laura Giolli, presidente della Pro Loco di Sesto Fiorentino, Raimonda Raggi, presidente della Pro Loco di Castel San Pietro Terme, il Comune bolognese che nel 1931 aveva dato i natali alla Ramenghi. In occasione dell’apertura della mostra che ripercorre 50 anni di carriera di Anna Ramenghi, a partire dal 1987 fino alla sua scomparsa nel 2015, Gino Andrea Carosini leggerà un piccolo brano tratto dal libro “Le genovesi ribelli“: Caterina e le altre“. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino le meravigliose creazioni di una grande artista italiana.