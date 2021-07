“Le Signe Art Festival”, rinviato al 29 luglio lo spettacolo “Essere Jim Morrison”

LASTRA A SIGNA – Rinviato, per “cause di forza maggiore”, in questo caso la semifinale degli europei di calcio fra Italia e Spagna, lo spettacolo “Essere Jim Morrison”, in programma oggi, martedì 6 luglio, a Lastra a Signa nell’ambito della seconda edizione de “Le Signe Art Festival”. Per ammirare quindi la performance di Nicola Pecci […]

LASTRA A SIGNA – Rinviato, per “cause di forza maggiore”, in questo caso la semifinale degli europei di calcio fra Italia e Spagna, lo spettacolo “Essere Jim Morrison”, in programma oggi, martedì 6 luglio, a Lastra a Signa nell’ambito della seconda edizione de “Le Signe Art Festival”. Per ammirare quindi la performance di Nicola Pecci per la regia di Andrea Bruno Savelli bisognerà attendere il 29 luglio, sempre alle 21.15, in piazza Garibaldi (spazio ex cinema estivo). Confermatissimo, invece, l’appuntamento di dopo domani, giovedì 8 luglio nella suggestiva cornice dell’Eremo di Lecceto, dove si svolgerà, con inizio alle 21.15, “Dante in Jazz”, con Giulio Stracciati alla chitarra mentre Alessandro Calonaci declamerà alcuni versi della “Divina Commedia”.