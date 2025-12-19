Le squadre Under 10 e Under 12 del Sesto Rugby protagoniste al Torneo Santa Lucia

SESTO FIORENTINO – Un fine settimana intenso, ricco di rugby giocato e di crescita sportiva e personale: si può riassumere così l’esperienza vissuta dalle formazioni Under 12 e Under 10 del Sesto Rugby, impegnate entrambe nel Torneo Santa Lucia organizzato dal Verona Rugby presso il proprio invidiabile impianto, il Payanini Center. Weekend importante per l’Under 10, impegnata al Torneo Santa Lucia di Verona, una manifestazione di alto livello che ha messo i nostri bambini a confronto con alcune delle realtà più strutturate del panorama nazionale. Il risultato finale parla di un settimo posto che vale molto più di una semplice posizione in classifica. Nel girone iniziale, gli Under 10 hanno perso la prima partita contro Rovigo, squadra che poi ha chiuso il torneo al secondo posto, ma hanno saputo reagire nel modo migliore. Sono arrivate infatti tre vittorie convincenti contro squadre come Viadana, Verona e Benetton. Il secondo posto nel girone ha aperto le porte alle finali dal quinto all’ottavo posto. I giovani rinoceronti sono riusciti a proseguire fino alla finale per il settimo posto, vinta contro il Petrarca, una delle società simbolo del rugby italiano, per 4-2 al termine di una bella partita.

La Under 12, da parte sua, ha raccolto un ancora più prestigioso quinto posto. Sul suo cammino ha trovato Benetton, Milano, Frassineti e Lecco, raccogliendo tre vittorie e perdendo solo con quest’ultima avversaria. Nella fase finale, giocando per la parte di tabellone per le posizioni dal quinto all’ottavo, le vittorie contro Vicenza e Verona hanno assicurato il miglior finale possibile. Al di là dei risultati, ciò che rende davvero positivo il fine settimana per entrambe le categorie è la sensazione condivisa che il lavoro svolto in questa prima parte di stagione stia iniziando a dare frutti. L’impegno, la partecipazione agli allenamenti e la crescita individuale e di squadra si sono visti chiaramente in campo. Esperienze come queste, tra feste del rugby e tornei di alto livello, rappresentano tappe fondamentali nel percorso dei nostri giovani atleti. Il Sesto Rugby continua a crescere, partita dopo partita, grazie alla passione dei bambini, al lavoro degli allenatori e al sostegno delle famiglie

Nonostante le diverse assenze, i ragazzi e le ragazze dell’Under 12 rimasti in Toscana hanno risposto presente con entusiasmo. Cinque atleti, al netto dei non disponibili, hanno partecipato alla festa del rugby organizzata dagli amici delle Sieci, portando in campo i valori che da sempre contraddistinguono il Sesto Rugby: impegno, rispetto e spirito di collaborazione. Gli Under 12 hanno contribuito alla formazione di due squadre insieme ai pari età dello Scandicci, confermando ancora una volta quanto sia importante, soprattutto a queste età, mettere al centro l’esperienza dei bambini e la loro crescita, prima di qualsiasi risultato. Il raggruppamento ha visto la partecipazione di Scandicci, Florentia, Sieci/Mugello e Mammuth Montevarchi/Valdelsa.