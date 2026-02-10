SESTO FIORENTINO – “Le stagioni della violenza al confine orientale” è il titolo dell’incontro con gli studenti del Liceo Agnoletti promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno del ricordo”. Giovedì 19 febbraio lo storico Matteo Mazzoni ripercorrerà insieme agli studenti i fatti drammatici che segnarono il secondo dopoguerra lungo il confine orientale: l’esodo degli italiani dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, le violenze e i massacri, la definizione di un nuovo ordine europeo.
Durante l’incontro, introdotto dall’assessore Sara Martini, porterà la propria testimonianza Graziella Declich per l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
“Le stagioni della violenza al confine orientale”: incontro per il Giorno del ricordo
SESTO FIORENTINO – “Le stagioni della violenza al confine orientale” è il titolo dell’incontro con gli studenti del Liceo Agnoletti promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno del ricordo”. Giovedì 19 febbraio lo storico Matteo Mazzoni ripercorrerà insieme agli studenti i fatti drammatici che segnarono il secondo dopoguerra lungo il confine orientale: l’esodo degli […]
SESTO FIORENTINO – “Le stagioni della violenza al confine orientale” è il titolo dell’incontro con gli studenti del Liceo Agnoletti promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno del ricordo”. Giovedì 19 febbraio lo storico Matteo Mazzoni ripercorrerà insieme agli studenti i fatti drammatici che segnarono il secondo dopoguerra lungo il confine orientale: l’esodo degli italiani dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, le violenze e i massacri, la definizione di un nuovo ordine europeo.