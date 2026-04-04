FIRENZE – Questa mattina una delegazione dei Vigili del fuoco del Comando di Firenze, insieme al personale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Firenze, si è recata presso l’ospedale pediatrico Meyer per consegnare all’interno dei reparti 200 uova come segno di vicinanza in occasione della Pasqua ai piccoli ospiti della struttura sanitaria. Altra consegna è stata effettuata presso l’Istituto degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata.
Le uova di Pasqua dei Vigili del fuoco all’ospedale Meyer e all’Istituto degli Innocenti
FIRENZE – Questa mattina una delegazione dei Vigili del fuoco del Comando di Firenze, insieme al personale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Firenze, si è recata presso l’ospedale pediatrico Meyer per consegnare all’interno dei reparti 200 uova come segno di vicinanza in occasione della Pasqua ai piccoli ospiti della struttura sanitaria. Altra consegna […]