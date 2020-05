Lega e FdI “amareggiati per la bocciatura della nostra proposta per le misure di sostegno”

CALENZANO – Il Consiglio ha bocciato la proposta dei consiglieri della Lega Daniele Baratti ed Elisa Bongianni e il consigliere Americo D’Elia di Fdi che chiedeva misure di sostegno a famiglie, imprese e piccoli commercianti.

“Siamo fortemente amareggiati dal comportamento posto in essere dalla maggioranza che con il loro voto contrario ha rigettato la nostre proposte” dicono in una nota, Lega e Fdi.

“Abbiamo proposto misure che, a posteriori, non si possono definire di ‘propaganda’. – proseguono i consiglieri di Lega e FdI – Questo perché, come detto dalla stessa maggioranza, nel documento ci sono dei suggerimenti che possono essere accoglibili. Eravamo disposti anche a collaborare e valutare possibili emendamenti al fine di trovare un punto di incontro nell’interesse dei cittadini ma sindaco e maggioranza non ne hanno voluto sapere. Purtroppo nel consiglio comunale di giovedì scorso questa volontà alla collaborazione si è rivelata poco corrisposta con la maggioranza che è arrivata a bocciare l’atto del centrodestra. Riteniamo ancora oggi che siano proposte di buonsenso nonostante la situazione del nostro Comune che ha chiuso l’esercizio 2019 con un’anticipazione di cassa in essere di circa 3 milioni ed è stato ipotizzato un recupero graduale su più anni. Proprio il collegio dei revisori ha invitato a correggere l’utilizzo costante dell’anticipazione di cassa. Quest’ultima, pur rientrando nei limiti di legge, ha raggiunto un livello che, come dice lo stesso Collegio, dire preoccupante è poco.

I consiglieri del centrodestra ripercorrono come il Consiglio è arrivato alla bocciatura del documento. “E poi, é vero che ancora non sono state erogate le somme per i commercianti che hanno aderito al primo bando comunale di sostegno alle attività commerciali? – si chiedono i consiglieri di Lega e FdI – Ci interroghiamo inoltre sull’opportunità di spendere circa 120mila euro per il verde architettonico davanti alla biblioteca comunale. Tra l’altro, vista la particolarità del momento che richiederebbe unità di intenti, avevamo anche chiesto la creazione di una Commissione straordinaria aperta a tutte le forze politiche per lavorare assieme (ed in collaborazione con i tecnici del comune) e confrontarsi anche con le varie categorie sulle misure economiche da adottare in futuro. In tal senso, con stupore abbiamo appreso che il Sindaco ha già effettuato alcuni incontri. Noi non siamo stati informati. Proviamo, concludono i consiglieri, un sentimento di delusione perché da parte di questa maggioranza non è stato fatto neanche un tentativo per trovare un punto di incontro”.