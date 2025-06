Lega: “La nota del Procuratore della Repubblica è chiara. Ci sono indizi di colpevolezza da parte del sindaco Bugetti” 

PRATO – “Le parole del Procuratore della Repubblica in merito al sindaco Bugetti sono molto chiare: “La mancata applicazione della misura cautelare non discende dall’assenza di gravi indizi di colpevolezza, riconosciuti dal Giudice, ma dal venir meno delle esigenze cautelari in seguito alle dimissioni dell’indagata”…”: a dirlo sono Elisa Montemagni e Claudiu Stanasel, rispettivamente Commissario provinciale e capogruppo della Lega […]

PRATO – “Le parole del Procuratore della Repubblica in merito al sindaco Bugetti sono molto chiare: “La mancata applicazione della misura cautelare non discende dall’assenza di gravi indizi di colpevolezza, riconosciuti dal Giudice, ma dal venir meno delle esigenze cautelari in seguito alle dimissioni dell’indagata”…”: a dirlo sono Elisa Montemagni e Claudiu Stanasel, rispettivamente Commissario provinciale e capogruppo della Lega in consiglio comunale. “Ribadiamo, dunque, – aggiungono – che la giustizia farà il suo corso e siamo convinti dell’ottimo lavoro dei magistrati, ma occorre che Prato si risollevi velocemente da questa grave vicenda che vede come principali vittime i cittadini pratesi-proseguono gli esponenti leghisti. Come Lega in primis, siamo, dunque, pronti a lavorare senza sosta affinché la problematica giudiziaria crei il minore danno possibile, anche d’immagine, alla città. Ci auguriamo, altresì che il Pd la smetta di addossare colpe al centrodestra e che, viceversa, si faccia un attento esame di coscienza, riflettendo prima di parlare. Se le accuse verranno confermate, qualcuno, prima o poi, dovrà chiedere scusa ai pratesi, oppure chiediamo troppo?”.