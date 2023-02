Lega: “Scoperta una discarica abusiva in via Luzi. Il Comune intervenga subito per bonificare e ripulire la zona” 

FIRENZE – “Grazie a molteplici segnalazioni ricevute presso la sede Lega di Firenze, siamo venuti a conoscenza di una discarica totalmente abusiva in via Luzi quasi al confine con Sesto Fiorentino”: a dirlo, in una nota, è il gruppo consiliare della Lega a Palazzo Vecchio, a firma dei consiglieri Bussolin, Monaco e Tani: “Come testimoniato […]

FIRENZE – “Grazie a molteplici segnalazioni ricevute presso la sede Lega di Firenze, siamo venuti a conoscenza di una discarica totalmente abusiva in via Luzi quasi al confine con Sesto Fiorentino”: a dirlo, in una nota, è il gruppo consiliare della Lega a Palazzo Vecchio, a firma dei consiglieri Bussolin, Monaco e Tani: “Come testimoniato dalle immagini – aggiungono – risulta abbandonato di tutto e di più. Si trovano anche rifiuti speciali che necessitano di un ritiro apposito tramite ditta specializzata. Ci aspettiamo che il Comune intervenga immediatamente per bonificare e risanare la zona senza perdere ulteriore tempo”.

“Come è possibile – concludono – che nessuno abbia mai notato un tale degrado? Come è accettabile che in questa città usciti dal “centro-vetrina” si finisca davanti a uno “spettacolo” così indecente? Chiediamo al Comune e all’assessore competente di provvedere immediatamente sia in quella strada come in tutte le eventuali zone “al buio” della città installando telecamere di videosorveglianza con registrazione h24. Purtroppo soltanto con questi sistemi di controllo si possono frenare certi incivili. I cartelli non bastano più da molto tempo…”.