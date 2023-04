Leonardo Fabbri: “Contro il traffico avanti tutta con il completamento delle circonvallazioni”

CAMPI BISENZIO – “Sulla mobilità serve una svolta. Noi abbiamo le idee, i progetti e la volontà per liberare Campi dal traffico, soprattutto quello pesante”: queste le parole di Leonardo Fabbri, candidato sindaco sostenuto da Pd, lista Fabbri sindaco e lista Muoviamo Campi, che lancia le proprie proposte contro il traffico. “E’ evidente – dice Fabbri – che Campi soffre per un sistema stradario inadeguato rispetto ai volumi di traffico che sono aumentati e cambiati a seguito dello sviluppo produttivo delle aree circostanti, pensiamo alla zona di Capalle o dei Gigli. Ormai basta che aumenti l’afflusso al centro commerciale o che ci sia un problema in ingresso dall’autostrada a Calenzano che tutta Campi ne viene a soffrire. Il mio primo obiettivo da sindaco sarà superare questi imbuti per evitare che ci sia la conseguente invasione di auto e mezzi pesanti su Campi”.

“La priorità delle priorità – continua Fabbri – è completare la realizzazione delle due circonvallazioni che libereranno Campi dal traffico, quella Ovest e quella Est. La Circonvallazione Ovest, che dalla Bretella di Capalle arriverà fino alla rotonda della Esselunga, ci permetterà di liberare via dei Confini dai mezzi pesanti attraverso anche il declassamento a strada solo urbana della Barberinese: così sposteremo il traffico dei camion da questa zona. Durante l’ultima consiliatura sono stati approvati il progetto definitivo e la variante urbanistica. Se sarò eletto sindaco, uno dei miei primi atti sarà la definizione in tempi rapidi del progetto esecutivo per la circonvallazione Ovest: come risorse useremo i 7 milioni stanziati dalla Regione Toscana. La mia idea è quella di procedere per lotti in modo da avere già effetti molto positivi appena sarà completato il primo tratto fino all’Esselunga, perché alleggeriremo il traffico ora costituito dai camion che vanno all’Esselunga e all’hub Gls”.

“Poi realizzeremo anche la Circonvallazione Est, – aggiunge Fabbri – c’è già pronta via Prunaia che va solo inaugurata, ma bisogna progettare la nuova arteria: il confronto con la Regione per i relativi finanziamenti è già stato aperto, bisogna andare avanti spediti e decisi. Altra opera fondamentale è la realizzazione del cosiddetto “Asse delle industrie”, cioè la bretella da Capalle fino a Macrolotto di Prato, e di un collegamento da Capalle ai Gigli con una nuova strada che passi dall’area dell’Hotel Bisenzio prolungando la bretella in direzione Nord e arrivando così direttamente nell’area dei Gigli”. “Ma contro il traffico – conclude Fabbri – serve un progetto complessivo che, accanto alla realizzazione delle linee della tranvia fino a Campi e fino all’Osmannoro e alle due circonvallazioni, preveda anche interventi mirati. Per esempio va rivisto tutto il sistema dei sensi unici in centro, che oggi come oggi finisce per creare troppi imbuti”.