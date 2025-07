L’estate a Lastra a Signa: mercoledì 16 luglio la seconda serata di eventi nel centro cittadino

LASTRA A SIGNA – Mercoledì 16 luglio serata speciale a Lastra a Signa: dalle 18 alle 23 tante attività ed eventi animeranno il centro storico per la seconda serata estiva in programma. Il mercato del piccolo antiquariato e vintage e i laboratori per bambini saranno presenti in via XXIV Maggio e in via Primo Maggio […]

LASTRA A SIGNA – Mercoledì 16 luglio serata speciale a Lastra a Signa: dalle 18 alle 23 tante attività ed eventi animeranno il centro storico per la seconda serata estiva in programma. Il mercato del piccolo antiquariato e vintage e i laboratori per bambini saranno presenti in via XXIV Maggio e in via Primo Maggio grazie ad un progetto promosso insieme a Confcommercio. E mentre le vie del centro storico di Lastra a Signa si trasformeranno in una passeggiata nel ‘paese dei balocchi’, tra banchi di oggettistica, mobili d’epoca, collezionismo e curiosità vintage, sempre in via Primo Maggio e via XXIV Maggio ci saranno gli attesi laboratori di creatività: Baloon art dalle 19 alle 20 tra una bolla di sapone e uno scherzetto impariamo la baloon art con Ferux La Giostra dei clown dai 3 ai 12 anni, La carta marmorizzata dalle 21 alle 22 con Emanuele Fanfani legatoria realizziamo la carta fiorentina attraverso la tecnica della marmorizzazione. Per bambini dai 6 ai 12 anni. Pittura Creativa ed Emozionale e Fotografia Emozionale e truccambi dalle 19 alle 20. I laboratori sono promossi sempre in collaborazione con Confcommercio.

Nel corso della serata sono previste altre iniziative collaterali: in piazza del Comune l’Associazione Auser Volontariato promuoverà ballo con musica dal vivo a partire dalle 21. In via XXIV Maggio Concerto della Milò Band Made in Italy Live Orchestra dalle 20, in piazza Garibaldi torneo di burraco a cura di APS Regine di cuori dalle 21. Durante la serata negozi aperti nel centro cittadino.