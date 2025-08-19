L’estate degli anziani ospiti dei soggiorni estivi a Le Croci

CALENZANO – Visita questa mattina dei sindaci di Calenzano Giuseppe Carovani e di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi accompagnato dal presidente della Società della salute nord ovest Camilla Sanquerin, a Le Croci dove dal 1 agosto ogni giorno sono ospiti alcuni anziani di Sesto e Calenzano che trascorrono i soggiorni estivi. Le vacanze estive diurne sono […]

CALENZANO – Visita questa mattina dei sindaci di Calenzano Giuseppe Carovani e di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi accompagnato dal presidente della Società della salute nord ovest Camilla Sanquerin, a Le Croci dove dal 1 agosto ogni giorno sono ospiti alcuni anziani di Sesto e Calenzano che trascorrono i soggiorni estivi. Le vacanze estive diurne sono gestite dall’associazione Anziani di Sesto Fiorentino che ha organizzato questi momenti di aggregazione giornalieri per sconfiggere la solitudine ed offrire alle persone anziane sole la possibilità di stare al fresco. Nel mese di agosto sono stati due i turni: nel primo sono stati presenti una cinquantina di persone e 35 nel secondo. Ad accogliere gli amministratori dei due Comuni il presidente dell’associazione comunale anziani di Sesto Fiorentino Giacomo Svicher. “Siamo stati in grado di ospitare gli anziani compreso i più fragili aiutati dai deambulatori. – ha detto Svicher – La riuscita del soggiorno diurno è dovuta ad una complessa attività organizzativa che prevede il lavoro di circa 20 volontari. Gli amministratori hanno confermato la piena soddisfazione per l’impegno profuso”.