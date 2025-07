L’Estate sestese cambia le luminarie: via gli ombrelli, arrivano i fiori e le farfalle

SESTO FIORENTINO – Cambio d’immagine per l’estate sestese che toglie gli ombrelli colorati a copertura delle vie del centro, via Verdi e via Cavallotti, maltrattati dal forte vento e li sostituisce con una serie di luminarie sul tema fiori e farfalle, più stabili sicuramente, ma certo meno d’effetto. I Giovedì sotto le stelle da domani […]



SESTO FIORENTINO – Cambio d’immagine per l’estate sestese che toglie gli ombrelli colorati a copertura delle vie del centro, via Verdi e via Cavallotti, maltrattati dal forte vento e li sostituisce con una serie di luminarie sul tema fiori e farfalle, più stabili sicuramente, ma certo meno d’effetto. I Giovedì sotto le stelle da domani torneranno ad animare le serate di shopping. E proprio il 3 luglio ci sarà la Notte Bianca, con musica dal vivo in piazza Vittorio Veneto e in piazza Ginori e il mercatino degli hobbisti. Gli altri apputamenti saranno il 10 luglio con una serata interamente dedicata ai più piccoli: dalle 18,30 spettacoli e laboratori aperti a tutti riempiranno tutte le strade e le piazze del centro. Giovedì 17 luglio saranno invece le scuole di ballo le protagoniste assolute, con dimostrazioni ed esibizioni, mentre il 24 luglio i Giovedì sotto le stelle si chiudono come da tradizione con lo “Sbaracco” dei negozi del centro (programma completo: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/GiovediSottoLeStelle).