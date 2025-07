“Let the pop shine!”: sabato 5 luglio The Pilgrims Choir al Teatro Romano di Fiesole. Ospiti della serata le “Testemiste”

FIRENZE – Nati come coro gospel, i Pilgrims Gospel Choir hanno spesso mischiato altri generi musicali (come lo spiritual, il pop e il musical) con brani che condividono i messaggi di pace, fratellanza, diritti civili e umani della musica afro-americana. Sabato 5 luglio alle 21.15, al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana, diventano The […]

FIRENZE – Nati come coro gospel, i Pilgrims Gospel Choir hanno spesso mischiato altri generi musicali (come lo spiritual, il pop e il musical) con brani che condividono i messaggi di pace, fratellanza, diritti civili e umani della musica afro-americana. Sabato 5 luglio alle 21.15, al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana, diventano The Pilgrims Choir e portano sul palco quella parte di repertorio contemporaneo che, con i freschi ritmi pop/rock, trasmette valori universali e antichi. Lo spettacolo si intitola infatti “Let the Pop Shine!” e alla musica si unisce l’allegria delle Testemiste, gruppo di attori che esalta l’arte dell’improvvisazione teatrale. Non a caso, “Let the Pop Shine!” è un viaggio nei grandi successi del pop e del rock, rivisitati in perfetto stile Pilgrims. Fondato e diretto dal maestro Gianni Mini, il coro è composto da circa 40 elementi tra cantanti e musicisti provenienti da esperienze di vario genere. Nel corso della loro decennale attività, The Pilgrims Gospel Choir hanno partecipato a prestigiosi festival nazionali e internazionali. I biglietti – posto unico 17,20 euro – sono disponibili on line sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it e su www.ticketone.it oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Info spettacoli Estate Fiesolana: Teatro Romano di Fiesole – Largo Fernando Farulli (Fiesole) – 055 5961293 – info@prgfirenze.it – www.estatefiesolana.it.