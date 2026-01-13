Letteratura e musica al Teatro delle Arti con “L’amore fa paura”

LASTRA A SIGNA – Letteratura e musica, insieme. È questo “L’amore fa paura”uno spettacolo che andrà in scena giovedì 15 gennaio al Teatro delle Arti e sarà un momento di confronto con il pubblico, riflettendo sul linguaggio contemporaneo, sulle relazioni e sul desiderio. Protagoniste dell’incontro saranno Felicia Kingsley e Lea Landucci, due autrici di riferimento del romance contemporaneo, […]

LASTRA A SIGNA – Letteratura e musica, insieme. È questo “L’amore fa paura”uno spettacolo che andrà in scena giovedì 15 gennaio al Teatro delle Arti e sarà un momento di confronto con il pubblico, riflettendo sul linguaggio contemporaneo, sulle relazioni e sul desiderio. Protagoniste dell’incontro saranno Felicia Kingsley e Lea Landucci, due autrici di riferimento del romance contemporaneo, capaci di raccontare l’amore nelle sue contraddizioni: la paura di esporsi, la fuga dalle relazioni, l’attrazione che disarma e la ricerca ostinata di una connessione autentica. La serata si apre alle 19 con aperitivo e jazz in foyer, creando un clima informale e accogliente che accompagnerà il pubblico fino al talk delle 21, “Solo se ti rende felice”: un dialogo a più voci, tra parole e musica, che mette al centro le relazioni affettive oggi, le loro fragilità e le loro possibilità. Aperitivo + talk: 10 euro.

Nel corso dell’incontro si parlerà anche dei due romanzi protagonisti della serata: “Scandalo a Hollywood” (Newton Compton Editori) di Felicia Kingsley, una storia ambientata sotto i riflettori di Hollywood, tra rivalità professionali, competizione e sentimenti pronti a esplodere; “Hate Love Repeat” (Always Publishing) di Lea Landucci, una commedia romantica serrata e ironica, dove odio e attrazione si rincorrono sul set e fuori dal set, fino a mettere in discussione ogni certezza. Al termine del talk è previsto il firma copie. Per la prenotazione dei libri è possibile contattare la Libreria Scarabocchio (348 8024917). I volumi sono inoltre disponibili in prestito presso la Biblioteca Comunale di Lastra a Signa, in uno scaffale tematico dedicato. Elemento centrale della serata è la presenza di Artemisia Centro Antiviolenza. Per Artemisia interverrà Annalisa Gordigiani, consigliera dell’associazione. Artemisia e Avvocata esperta per le informazioni legali che sarà presente con un desk informativo e materiali divulgativi.