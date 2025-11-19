Letture musicate e semina in vaso alla Casa della Natura di Quinto Basso

SESTO FIORENTINO – Fine settimana alla Casa della Natura di Quinto Basso con l’associazione Il Binario. In via Donizetti angolo via Paganini sabato 22 novembre alle 14 si terrà una lettura musicata per bambini con sax, clarinetto e violoncello in mezzo ai colori dell’autunno del bosco urbano. Si terrà una semina in vaso di marruca per realizzare nei prossimi anni una siepe e poi la piantumazione collettiva di alberi nel Bosco della Biodiversità. L’ingresso è libero e non è necessaria prenotazione. In caso di pioggia l’attività è rimandata a sabato 29 novembre. Domenica 23 novembre presso l’Auser di via Pasolini, dalle 19 30, l’associazione organizza una cena di autofinanziamento per la realizzazione di una struttura coperta alla Casa della Natura dove ospitare le attività con la cittadinanza.