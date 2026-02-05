Lezioni di “arrampicata” all’Agnoletti: accordo tra scuola e CAI

SESTO FIORENTINO – Imparare ad arrampicare per avvicinare al mondo della montagna e lo sport, ma anche come metafora della vita ed elemento formante per le giovani generazioni. È alla base del percorso formativo per studenti della scuola superiore Liceo Agnoletti insieme agli istruttori qualificati del CAI, Club Alpino Italiano. La collaborazione tra la scuola e il CAI ha portato ad avviare il percorso di arrampicata indoor rivolto agli studenti. In base all’accordo si svolgerà un ciclo di lezioni tenute da istruttori qualificati della Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera “Vero Masoni”, struttura tecnica del Club Alpino Italiano. Le “lezioni di arrampicata”, iniziate il 4 febbraio, si svolgeranno alla palestra del liceo, dotata di una parete di arrampicata indoor, coinvolgendo gruppi di studenti in un percorso strutturato di avvicinamento alla disciplina. “Il progetto – sottolinea il CAI – ha una forte valenza educativa: accanto all’apprendimento delle tecniche di base dell’arrampicata, gli studenti vengono accompagnati nello sviluppo di competenze legate alla sicurezza, alla collaborazione, alla gestione del proprio corpo e alla consapevolezza del rischio, valori centrali nella cultura del CAI. La collaborazione, della durata annuale e rinnovabile, rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra associazionismo sportivo e scuola, con l’obiettivo di promuovere attività formative di qualità e di avvicinare i giovani al mondo della montagna e dello sport outdoor in modo responsabile”.