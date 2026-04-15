LiBeR 150, “Il mondo ci aspetta”: il numero speciale della rivista presentato a Bologna e Torino

CAMPI BISENZIO – L’appuntamento è per oggi, mercoledì 15 aprile, alle 14.30 alla Bologna Children’s Book Fair. E’ qui, infatti, che sarà presentato il 150° numero di LiBeR, trimestrale di approfondimento, informazione bibliografica e di orientamento critico. Insieme agli autori Alice Bigli, Elisa Mazzoli, Pierdomenico Baccalario e Francesca Tamberlani, si racconterà un numero speciale, promosso dalla Biblioteca […]

CAMPI BISENZIO – L’appuntamento è per oggi, mercoledì 15 aprile, alle 14.30 alla Bologna Children’s Book Fair. E’ qui, infatti, che sarà presentato il 150° numero di LiBeR, trimestrale di approfondimento, informazione bibliografica e di orientamento critico. Insieme agli autori Alice Bigli, Elisa Mazzoli, Pierdomenico Baccalario e Francesca Tamberlani, si racconterà un numero speciale, promosso dalla Biblioteca e dal Comune di Campi Bisenzio edito da Fondazione Accademia dei Perseveranti, dedicato al viaggio tra esperienza, ascolto e relazione. “Il numero 150 – si legge in una nota – rappresenta un passaggio significativo nella vita della rivista, con la nuova direzione affidata a Sandra Gesualdi e il coordinamento editoriale di Flavia Fiocchi, a testimonianza di una fase di rinnovamento che si riflette tanto nei contenuti quanto nell’impostazione complessiva”.

L’uscita del questo numero segna un momento di cambiamento per la rivista, configurandosi come un’edizione densa di novità, direzioni rinnovate ed entusiasmo progettuale. “Il mondo ci aspetta. Il grande viaggio comincia qui” è il titolo che accompagna un numero che si fa esperienza necessaria per comprendere il presente e attraversare, con consapevolezza, le complessità del mondo contemporaneo. In un’epoca segnata da paure, protezione e controllo, il viaggio emerge come gesto di apertura, attraversamento e possibilità. Non solo spostamento fisico, ma pratica quotidiana fatta di ascolto, attenzione e relazione, capace di mettere in discussione certezze e ridefinire lo sguardo. Le pagine della rivista restituiscono questa prospettiva attraverso contributi che, pur muovendosi lungo traiettorie differenti, convergono in un’idea condivisa. Tra le voci coinvolte Irene Greco, Matteo Biagi, Giusi Marchetta, Fabrizio Silei, Francesco Niccolini, Giuseppe Nibali, Alice Bigli, Pierdomenico Baccalario, Alberto Rossetti e tanti altri ancora, che contribuiscono a costruire un mosaico di riflessioni in cui il viaggio diventa strumento di conoscenza e responsabilità.

Il numero introduce anche nuove linee editoriali: prende avvio, infatti, la proposta di una storia illustrata inedita legata al tema portante, affidata in questa occasione a Laura Manaresi e Giovanni Manna, insieme a un racconto in prosa firmato da Giuseppe Nibali, che sviluppa in forma narrativa le suggestioni del numero. Due modalità espressive diverse che dialogano tra loro, ampliando lo sguardo e le possibilità di lettura. All’interno di LiBeR 150 trova spazio anche il Premio LiBeR che, ogni anno, la rivista, attraverso una giuria di esperti, assegna alle migliori pubblicazioni per bambini e ragazzi. Dopo Bologna, Liber sarà presentato giovedì 14 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino (alle 18, Sala Fucsia), con Irene Greco, Alberto Rossetti, Giuseppe Nibali e la partecipazione prevista di Lelio Bonaccorso ed Elena Pianea di Regione Toscana. Alle 11, inoltre, sarà presentato il progetto “Almeno questi” presso lo stand della Regione Toscana.