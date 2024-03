Liber-Aliter, sabato 16 marzo la presentazione del libro “Hoshana” al Caffè della Paglia a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Dopo una pausa in cui il gruppo culturale Liber-Aliter di Lastra a Signa è stato impegnato con il laboratorio di scrittura, “riuscito e partecipato” spiegano, e con la conferenza sulla Multiutility, l’associazione torna con una serie di presentazioni di libri e lo fa con “Hoshana” (insieme a “Genealogia dei resti”) di Monica Brogi; ad aprile con “Dalla militanza alla scienza” di Leopoldo Stefanutti e, a maggio, con “I miei passi” di Alessandra Gasparini. Si comincia sabato 16 marzo alle 15.30 presso il Caffè della Paglia, in viale Matteotti a Lastra a Signa. Si tratta di un romanzo, “Hoshana”, in cui la profondità dell’approccio filosofico dialoga con quella, geologica, del passato più remoto, testimoniato dalla presenza dei fossili: così come i resti della vita trascorsa emergono e ci interrogano sul percorso evoluzionistico, l’uomo interpella se stesso alla ricerca di un senso alla propria vita, venendo così a crearsi una corrispondenza tra filogenetica e ontogenetica. Il protagonista, quasi alla fine del proprio percorso, capirà che il fine è quello di non lasciare nulla in sospeso e che l’esistenza si sostanzia nell’azione, eticamente diretta. Lo aiuterà l’uomo che condivide con lui una fetta di passato, nella cui oscurità si innesta la radice di quell’amicizia che, alla fine, si estenderà ad una espressione d’intenti comune, definitiva e coraggiosa. Un romanzo, dunque, che ci interroga sul senso dell’esistere: un senso che chiede di essere indagato e portato alla luce come un paleontologo alla ricerca di tracce preistoriche. “Hoshana”, che significa “salvaci” (da cui “osanna”), indica il riscatto nella verità, come atto voluto. Abbinata al romanzo, una silloge poetica, “Genealogia dei resti” che il personaggio principale lascia in eredità a chiunque la legga e ne accolga il senso; perché da essa scaturisca una volontà salvifica verso un’umanità attraversata dai crimini più indicibili, organizzati come la rete invisibile e parallela di un micelio parassita.