Libera in piazza con i regali solidali

FIRENZE – Nella giornata di lunedì, 15 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del dipendente Reparto Operativo, congiuntamente a personale del Nucleo Investigativo Carabinieri di Firenze, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Crotone – Ufficio Gip, su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Domenico […]
CAMPI BISENZIO – Gli agenti della Polizia locale di Campi Bisenzio guidati dal comandante Simone Orvai hanno rinvenuto nella giornata odierna il corpo senza vita di un uomo, L.P., classe 1993, all’interno di un baule, praticamente mummificato, in un’abitazione di Sant’Angelo a Lecore, in via Ippolito Nievo, dove viveva insieme all’anziana madre, a un altro […]
CALENZANO – Il Memoriale con i nomi delle cinque vittime dell’esplosione al deposito Eni di via Erbosa è stato scoperto questo pomeriggio al Parco della Fogliaia alla presenza del sindaco Giuseppe Carovani, del sindaco metropolitano Sara Funaro, dell’assessore al lavoro del Comune di Sesto Fiorentino Jacopo Madau, del presidente della Regione Eugenio Giani e dei […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]