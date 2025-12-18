Libera in piazza con i regali solidali

SESTO FIORENTINO – Ultimi giorni per fare i regali per il Natale ed ecco che Libera in piazza Vittorio Veneto sabato 20 dicembre propone dalle 9.30 alle 13.30 il Bazar di Natale dove scegliere tra le molte confezioni regalo dei prodotti di Libera Terra bio, solidali e realizzati nelle terre liberate dalle mafie. Ogni confezione è corredata […]

SESTO FIORENTINO – Ultimi giorni per fare i regali per il Natale ed ecco che Libera in piazza Vittorio Veneto sabato 20 dicembre propone dalle 9.30 alle 13.30 il Bazar di Natale dove scegliere tra le molte confezioni regalo dei prodotti di Libera Terra bio, solidali e realizzati nelle terre liberate dalle mafie.

Ogni confezione è corredata di un segnalibro dedicato al progetto di Libera che sarà supportato quest’anno: il primo centro di documentazione tematico sui fenomeni mafiosi e corruttivi realizzato a Roma in un bene confiscato alla criminalità organizzata e dedicato alla memoria di Roberto Morrione e Santo Della Volpe.