Liberazione a Lastra a Signa: le iniziative del Comune, del Teatro delle Arti, delle associazioni e della scuola        

LASTRA A SIGNA – Ottantunesimo anniversario dalla liberazione dal nazifascismo: una data che il Comune di Lastra a Signa ha deciso di ricordare con un ricco programma di iniziative dal 22 al 25 aprile. Mercoledì 22 aprile alle 9 al Teatro delle Arti infatti si terrà la proiezione per le scuole del film Tutti a casa di Luigi Comencini e delle video interviste di testimoni e protagonisti della Resistenza “1945 eravamo ragazze e ragazzi anche noi” a cura della sezione Anpi Bruno Terzani. Giovedì 23 aprile e venerdì 24 aprile, invece, due serate promosse dal Teatro delle Arti: il 23 aprile alle 21 presentazione del libro “Nessuna Grazia (Rai Libri). Gramsci e Pertini: una storia di prigionia e Resistenza” di Cosimo Damiano Damato. Romanzo proposto al Premio Strega 2026, con la violoncellista Riviera Lazeri (ingresso gratuito). Il giorno successivo, il 24 alle 21, sempre al teatro delle Arti: musica, danza e narrazione per Lanciotto Ballerini, partigiano caduto a Valibona il 3 gennaio 1944, medaglia d’oro al valor militare. Sul palco la Filarmonica Paoli, la Sunrise Jazz Orchestra, ballerini e narratori (ingresso con biglietto, 10 euro, nella foto un momento dello spettacolo. Biglietti disponibili telefonando al numero 055 8720058 e su biglietteria@tparte.it, per informazioni: www.tparte.it).

Il 25 aprile sarà il giorno delle celebrazioni: alle 10 deposizione delle corone d’alloro ai monumenti dei caduti a Ponte a Signa, Porto di Mezzo, Ginestra Fiorentina, Brucianesi, Masso della Gonfolina, Malmantile. Dalle 15.30 in piazza del Comune partirà il corteo che arriverà in piazza Pertini dove si terrà la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti con gli interventi del sindaco Emanuele Caporaso, di Cristina Lentini dell’Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa e di Lorenzo Tombelli, presidente della sezione Aned di Firenze, accompagnerà la cerimonia la banda musicale della Misericordia di Malmantile. Infine, alle 16.30, in sala consiliare si terranno le premiazioni del nono concorso letterario “Una storia partigiana” a cura della sezione Anpi Bruno Terzani.