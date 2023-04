Liberazione, il sindaco Falchi “Ricordiamo chi ha perso la vita per liberare il nostro Paese”

SESTO FIORENTINO – Celebrazioni per la Liberazione affollate nonostante il maltempo. Dopo la deposizione al cimitero e al monumento ai caduti di piazza Vittorio Veneto la cerimonia si è conclusa in piazza De Amicis dove il sindaco Lorenzo Falchi ha depositato, ai piedi del monumento al partigiano, la corona di alloro. Sotto gli ombrelli aperti per l’improvvisa pioggia il sindaco ha ricordato il particolare momento che stiamo vivendo con, ha detto “oggi la guerra è ancora all’ordine del giorno, è a pochi passi da noi, alle porte dell’Europa. Sarà indispensabile un grande sforzo diplomatico per far finire quella guerra”. E poi il primo cittadino ha commentato la grande presenza di persone in piazza. “Una presenza non formale, non retorica quella di oggi – ha detto – ma un tributo che la nostra comunità riconosce a chi ha perso la vita per liberare il nostro Paese dall’occupazione nazista, dalla dittatura fascista, per far finire una guerra che aveva insanguinato il nostro Paese”.