Liberazione: lunedì 1 settembre le celebrazioni

SESTO FIORENTINO – Lunedì 1 settembre si terranno le celebrazioni per l’ottantunesimo anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino. Alle ore 8,30 è prevista la deposizione delle corone ai Cippi e al Cimitero Maggiore. Alle 9,30, presso la Pieve di San Martino, sarà celebrata una messa in memoria dei caduti. Alle 10,30, da piazza Vittorio Veneto, autorità e cittadinanza si muoveranno in corteo, sostando in Largo V Maggio, di fronte al murale “Alle partigiane”, e poi proseguendo fino a piazza De Amicis dove si terranno gli interventi dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’Anpi, dell’Aned e dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea.