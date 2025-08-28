SESTO FIORENTINO – Mercoledì 3 settembre sarà cmqmartina e non Sarafine a salire sul palco di piazza Vittorio Veneto per i concerti della Liberazione. La regina della nu dance trasformerà la piazza in una grande dance hall, pronta a farci ballare con il suo nuovo album “Brianzola Issues“. Anticipato dai singoli “mi ami davvero?”, “kids never sleep”, “allucinazione” e “vinted”, in “Brianzola Issues” l’atmosfera intima e malinconica viene accompagnata dalle sonorità dance che contraddistinguono la musica di cmqmartina. Tra le hit di “Brianzola Issues“ impossibile non citare ‘Vuoi soltanto una hit’, brano in cui l’artista apre una riflessione sulla necessità di esprimersi liberamente e sulla paura di non essere compresi.
Liberi Tutti: cmqmartina sostituisce Serafine
