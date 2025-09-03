Liberi Tutti: Giancane sul palco di piazza Vittorio Veneto

SESTO FIORENTINO – Fa tappa sul palco di piazza Vittorio Veneto il cantautore romano Giancane. Con il suo tour “Estate magggica” giovedì 4 settembre alle 21.15 sarà in concerto gratuito davanti al pubblico sestese. Ad aprire la serata saranno The Foolz, rock band già apprezzata a X Factor 2024.

Giancane proporrà una sorta di best of del suo repertorio: da “Ipocondria” a “Limone”, da “Strappati lungo i bordi” a “Vecchi di merda”, fino al recente singolo “Estate magggica”, una cartolina cinica e surreale dell’Italia contemporanea che brucia “tra ignoranza, consumismo e apatia”. Giancane conferma il suo stile abrasivo, ironico e originale. E la capacità di affrontare temi sociali e personali con un tono personalissimo. «Il tour Estate magggica è una specie di rito collettivo: balliamo, sì, ma con la consapevolezza che fuori c’è un mondo che esplode. È il bisogno di ridere e pensare mentre tutto trema. Non per fregarsene, ma per restare vivi».

Come detto, a salire per primi sul palco saranno The Foolz: dopo l’esperienza a X Factor, il gruppo veronese porterà a Liberi Tutti il coraggio di perdersi, l’arte che nasce nell’ignoto e si nutre di libertà, musica che parla a una generazione di giovani ribelli. La serata si chiuderà con il dj-set di DarioBert. Liberi Tutti continuerà venerdì 5 con i ritmi in levare di The Originals, super band che vede insieme Africa Unite e The Bluebeaters, sabato 6 il combat folk della Bandabardò e il pop-rock degli Ejent, mentre la chiusura di domenica 7 settembre sarà nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio.