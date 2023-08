Liberi Tutti inizia il 29 agosto con Cisco e i Rocktrain Slaves

SESTO FIORENTINO – Al via martedì 29 agosto con il concerto di Cisco, la rassegna a ingresso gratuito “Liberi Tutti” in programma in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino. Un live in cui l’alfiere del folk rock ripercorrerà 30 anni di carriera, dai cavalli di battaglia targati Modena City Ramblers, di cui è stato voce […]

SESTO FIORENTINO – Al via martedì 29 agosto con il concerto di Cisco, la rassegna a ingresso gratuito “Liberi Tutti” in programma in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino. Un live in cui l’alfiere del folk rock ripercorrerà 30 anni di carriera, dai cavalli di battaglia targati Modena City Ramblers, di cui è stato voce e leader, fino ai pezzi più recenti composti con la Bandabardò, senza tralasciare i successi da solista.

Prima di Cisco, spazio al rock/blues dei Rocktrain Slaves. Ad aprire la serata (alle 20,30) sarà il set acustico dei RockTrain Slaves, formazione bolognese gravitante in orbite rock-blues. In programma fino a domenica 3 settembre, “Liberi Tutti” vedrà ospiti nei prossimi giorni Manuel Agnelli – protagonista del concerto della Liberazione del primo settembre – Cisco, Legno, Street Clerks, Meganoidi, la Banda di Sesto e tante altre formazioni. Tutte le serate sono a ingresso libero. “Liberi Tutti” è anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sesto Fiorentino, in collaborazione con Alter Ego srl, con il contributo di Unicoop Firenze, nell’ambito delle celebrazioni per la Liberazione di Sesto Fiorentino dal nazifascismo.

Liberi Tutti 2023

Dal 29 agosto al 3 settembre

Piazza Vittorio Veneto – Sesto Fiorentino

Ingresso libero – info: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Martedì 29 agosto dalle 20.30

Rocktrain Slaves acoustic

Cisco

Mercoledì 30 agosto dalle 20

Qagliostro + Michele Mingrone e La Santa Pazienza

Street Clerks

Giovedì 31 agosto dalle 20.30

Cicco Sanchez

Legno

A seguire Dj set

Venerdì 1 settembre dalle 20.30

Drop Circles

Manuel Agnelli

Sabato 2 settembre dalle 19

Nelea

Il Branco Barracuda

Le Pietre dei Giganti

Teasers

Meganoidi

a seguire Dj set silent disco

Domenica 3 settembre dalle 21.15

Concerto della Banda di Sesto

A seguire tombola di beneficenza