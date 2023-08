Liberi Tutti: musica in piazza Vittorio Veneto

SESTO FIORENTINO – 40 milioni di stream, concerti affollatissimi e un alone di mistero. Legno è il duo toscano che spopola sul web, in radio e dal vivo. E che giovedì 31 agosto approda sul palco di piazza Vittorio Veneto, ospite della rassegna “Liberi Tutti”. Nessuno sa chi siano, i Legno si presentano con il volto coperto da stravaganti scatole e si fanno chiamare Legno triste e Legno felice.

Hanno all’attivo tre album e una sfilza di singoli da alta classifica come “Affogare”, “Spaccotutto”, “Febbraio”, per non dire della recente hit “Spettacolare” con la divina Donatella Rettore e delle precedenti collaborazioni con Rovere, Wrongonyou, Bianca Atzei, Lo Stato Sociale e Cimini. La loro musica attinge all’itpop, al cantautorato e all’indie e tornano nella loro Toscana dopo un trionfale tour estivo, sull’onda del nuovo disco “Lato B”. Apre la serata 20,30 l’urban pop di Cicco Sanchez, già autore per nomi noti della musica italiana: in primo piano il recente singolo “Sara”, che segue l’ep d’esordio “Nostalgia liquida”. La rivalsa emotiva è la sua “raison d’etre” e l’amore è sempre il punto di partenza, non un traguardo. In programma fino a domenica 3 settembre, “Liberi Tutti” vedrà ospiti nei prossimi giorni Manuel Agnelli – protagonista del concerto della Liberazione del primo settembre – Meganoidi, Drop Circles, Il Branco Barracuda, Le Pietre dei Giganti, Teasers e la Banda di Sesto. Tutte le serate sono a ingresso libero.

“Liberi Tutti” è anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sesto Fiorentino, in collaborazione con Alter Ego srl, con il contributo di Unicoop Firenze, nell’ambito delle celebrazioni per la Liberazione di Sesto Fiorentino dal nazifascismo.