Liberi Tutti: Roy Paci, Bandabardò, concerti e la Banda di Sesto

SESTO FIORENTINO – Il palco di piazza Vittorio Veneto, allestito in questi giorni, ospiterà dal 31 agosto il concerto della Liberazione e la finale del concorso musicale ZoMusic Contest il festival Liberi Tutti, otto serate filate di concerti, dj-set. Sono 10 gli artisti in gara, che saranno svelati solo poche ore prima, al termine delle selezioni live davanti a una giuria di esperti del settore, si aggiungeranno i Mescalina, vincitori della passata edizione, e DJ-V di Radio Bruno. Presenteranno Carlotta Comparini e Margherita Malena. E poi, l’attesissimo appuntamento con Roy Paci, sul palco di piazza Vittorio Veneto lunedì 1 settembre in occasione del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino. Trombettista, cantante e compositore, Roy Paci sarà affiancato dalla sua storica band, gli Aretuska, per una serata di ska, reggae, soul e vibrazioni mediterranee nell’ambito del “Live Love & Dance Tour 2025”. In attività da quasi tre decenni, Roy Paci dispensa il suo inconfondibile groove, condito da un forte impegno per la valorizzazione delle diversità culturali, contro razzismo, omofobia e ogni forma di discriminazione. Tra i riconoscimenti, impossibile non ricordare il Nastro d’Argento e la nomination al David di Donatello per la colonna sonora del film “La febbre” di Alessandro D’Alatri, a conferma di una carriera votata anche al cinema, alla tv e al teatro. L’anno passato ha ricevuto il Premio Cambiare per l’impegno nell’unire musica e inclusione culturale. L’ultimo singolo “Tromba” è una dichiarazione d’amore a Sofia, il suo strumento e il suo grande amore.

Liberi Tutti continuerà martedì 2 settembre con il cantautorato indie di Dente e G3M, giovedì 4 il cantautore capitolino Giancane, le cui canzoni sono state scelte per le serie animate di Zerocalcare, e il pop/rock dei giovanissimi The Foolz, venerdì 5 i ritmi in levare di The Originals, super band che vede insieme Africa Unite e The Bluebeaters, sabato 6 il combat folk della Bandabardò e il pop-rock degli Ejent mentre la chiusura di domenica 7 settembre sarà nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio. Tutti i giorni dalle 18 aperitivi, street food e birreria. Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego srl, con il contributo di Unicoop Firenze nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino. Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it. Gli eventi di Liberi Tutti sono a ingresso gratuito. Martedì 2 settembre alle 21.15 Dente, G3M, mercoledì 3 settembre alle 21.15 Cmquemartina, Confine Follia + Dj-set a cura di Radio Giglio Rosso, giovedì 4 settembre alle 21.15 Giancane, The Foolz + Dj set con DarioBert Dj, venerdì 5 settembre alle 21.15 The originals (Africa Unite e The Bluebeaters), Reggae Ragga Roots Band, sabato 6 febbraio alle 21.15 Bandabardò, Ejent, + Dj-set a cura di Radio Giglio Rosso, domenica 7 settembre alle 21.15 concerto della Banda di Sesto, a seguire tombola di beneficenza.