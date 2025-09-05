Liberi Tutti: sul palco di piazza Vittorio Veneto arriva la Bandabardò

SESTO FIORENTINO – La Bandabardò arriva in piazza Vittorio Veneto sabato 6 settembre alle 21.15. È un “ritorno a casa” di Finaz, Orla, Nuto, Bachi e compagni, ospiti del festival a ingresso gratuito Liberi Tutti organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino per l’anniversario della Liberazione. Bandabardò presenterà l’ultimo album “Fandango” e tante hit del passato, tutto amplificato dall’inconfondibile approccio live. Ora è Finaz il front man, la voce principale, spesso supportata da Ramon e dagli altri bardozziani, ognuno dei quali resta comunque ben saldo al proprio posto: Orla alla ‘chitarrona’, Bachi al basso e contrabbasso, Nuto alla batteria, Pacio alle tastiere, Ramon alla tromba e percussioni e Cantax a sovrintendere i suoni. Il loro mood e il loro suono saranno ancor più corali, sempre insieme per affrontare questo importante ‘passo avanti’.

In scaletta ci saranno le canzoni più amate e cantate dal pubblico, ma anche alcuni brani sinora poco eseguiti, rimasti nascosti tra le maglie del loro vastissimo repertorio. E ovviamente ci saranno anche alcuni pezzi da “Fandango”, un viaggio di musica e parole, tra ritmi latini, suoni gitani e storie di guerra, amore, disubbidienza e speranza. Dieci nuove canzoni per raccontare il caos e la bellezza del mondo, con la voce di sempre e una voce nuova. Sarà anche l’occasione per ringraziare la Bandabardò per l’aiuto molto concreto offerto in occasione dell’alluvione dello scorso marzo a Sesto Fiorentino, quando i componenti della band si unirono ai volontari per spalare la marea di fango. Ad aprire la serata saranno gli Ejent, giovane band fiorentina gravitante in orbite pop-rock. Dopo il concerto dj-set a cura di Radio Giglio Rosso. Liberi Tutti si chiuderà domenica 7 settembre nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio.