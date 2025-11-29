Libreria Rinascita Ubik, confermato l’evento “Letti e biscotti”

SESTO FIORENTINO – Scongiurato il trasferimento totale a Padova della produzione della Cree Lighting Europe, azienda tra le più importanti sul mercato attiva nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di illuminazione. Sesto Fiorentino continuerà ad ospitare sia le attività produttive che i servizi di logistica. È questo l’esito del tavolo convocato oggi in […]
FIRENZE – Arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze un uomo, residente nel Mugello, per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex coniuge. Il fatto è avvenuto la sera del 25 novembre quando, secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, l’uomo avrebbe raggiunto la ex moglie dopo averla […]
LASTRA A SIGNA – Serata da “tregenda” quella di ieri sulla Fi-Pi-Li. Una delle tante verrebbe da aggiungere. Con un camion “intraversato” fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare, il tratto di strada chiuso con uscita obbligatoria a Lastra a Signa e ripercussioni sul traffico che inevitabilmente hanno condizionato anche la mattinata […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]