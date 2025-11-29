News

Libreria Rinascita Ubik, confermato l’evento “Letti e biscotti”

SESTO FIORENTINO – Annullati oggi, 29 novembre, gli eventi alla Libreria Rinascita Ubik, mentre resta confermato l’appuntamento di domani mattina domenica 30 novembre alle 11 “Letti e biscotti. Aspettiamo insieme il Natale leggendo libri, creando e mangiando biscotti”.

