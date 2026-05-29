“Libro e lampredotto”: a “Il gatto e la volpe” gli autori sono presentati… come una ricetta

LASTRA A SIGNA – Libri come ricette o ricette come libri? A rispondere a questa domanda sarà “Libro e lampredotto”, la prima edizione di un evento letterario che si svolgerà oggi a Lastra a Signa dalle 18.30 alle 21. Un appuntamento informale, per promuovere autori meno noti sul territorio della Piana fiorentina. Come si può vedere infatti dalla locandina che pubblichiamo le trame dei libri sono scritte per l’occasione in forma di ricetta o qualche piatto particolare inventato. Sicuramente non mancherà il lampredotto, che si potrà gustare, insieme ai libri presentati, presso presso “Il gatto e la volpe”, Largo Lungovingone a Lastra a Signa. L’autrice Toscana Igp è Rossella Baiocchi, che vive tra viti e olivi insieme alla famiglia e ai suoi animali. “Abbracciatrice” seriale di alberi, divoratrice di libri, lavora come responsabile marketing nell’azienda di famiglia. Per passione insegna scrittura creativa nelle scuole facendo lavorare i ragazzi sulle loro emozioni.

Sulle sue opere: Macchia Mongolica, prendi il pentolone della strega, aggiungi i tarocchi, le ombre, le lacrime, un cameriere secco come un chiodo, un tralcio di gelsomino curioso, un tricheco, Gengis Khan, una cabina della Sippe, ricopri con brodo di cappone e lascia evaporare il tutto fino ad ottenere Macchia mongolica. Tessa Bucaneve: Prendi un calice di Sassicaia, aggiungi la frizza granita, polvere di fata quanto basta, orecchie di elfo belle appuntite, un bassotto grasso, un cattivo da far paura, “scechera” tutto con il “balla che ti passa” e avrai Tessa Bucaneve.- Balsamo di tigre: Prendi una scatola e riempila di erbe di campo, pane strusciato con il pomodoro, una ragazzina impertinente, una nonna ammiccante, aggiungi burro, latte, riso, uova, scorza di limone, mescola bene e otterrai Balsamo di tigre. A porre le domande all’autrice alla presentazione ci sarà un autore lastrigiano, Alessandro Salani.