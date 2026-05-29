Lice Agnoletti. Via Nova porterà in consiglio una mozione per un piano di raffrescamento nelle scuole

SESTO FIORENTINO – “Studenti e famiglie hanno pienamente ragione a protestare”. Lo afferma in una nota Via Nova riferendosi alla situazione che stanno vivendo gli studenti del Liceo Agnoletti, costretti nelle loro aule a subire la calura di questi giorni. Il gruppo consiliare di Via Nova presenterà al primo consiglio comunale una mozione per avviare […]

SESTO FIORENTINO – “Studenti e famiglie hanno pienamente ragione a protestare”. Lo afferma in una nota Via Nova riferendosi alla situazione che stanno vivendo gli studenti del Liceo Agnoletti, costretti nelle loro aule a subire la calura di questi giorni. Il gruppo consiliare di Via Nova presenterà al primo consiglio comunale una mozione per avviare un piano di raffrescamento di tutte le scuole di competenza comunale, chiedendo al tempo stesso alla Città Metropolitana di intervenire sugli istituti superiori, a partire proprio dall’Agnoletti.

“Del resto – si legge nella nota – chiunque sia andato al voto nei plessi scolastici sestesi lo scorso weekend, così come ogni genitore che accompagna o va a riprendere i propri figli a scuola, si sarà reso conto personalmente di quanto fossero già elevate le temperature dentro molte aule. Un segnale evidente che non si può più far finta di nulla. Si tratta di una battaglia che portiamo avanti da anni, come dimostrano le proposte già avanzate per climatizzare gli asili comunali. Oggi, con il cambiamento climatico, non è più una scelta rinviabile. Abbiamo visto anche iscritti del Pd sottolineare sui social questa necessità: bene, benvenuti. Quando si parla della salute dei nostri ragazzi, ogni presa di coscienza è positiva. Ora però servono atti concreti”.

“La protesta degli studenti dell’Agnoletti è sacrosanta – afferma Daniele Brunori, capogruppo di Via Nova – Sulla salute di bambini e ragazzi non si scherza. Molte di queste strutture ospiteranno anche i centri estivi: garantire ambienti vivibili è un dovere. Alla luce del cambiamento climatico serve un cambio di passo immediato. Via Nova porterà in consiglio una proposta chiara e concreta per affrontare finalmente questo problema”.