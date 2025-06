Liceo Agnoletti: ultima lezione del percorso dedicato agli 80 anni dalla Liberazione

SESTO FIORENTINO – Ultima lezione, oggi 4 giugno alla Biblioteca Ragionieri del percorso di studio delle classi terza C e quarta C del Liceo Agnoletti dedicato all’ottantesimo anniversario della Liberazione. Il percorso di studio è stato promosso da Spi-Cgil Sesto Fiorentino e Cgil Firenze, coordinato dai docenti Serena Mazzotta e Alessio Ceccherini e organizzato dall’Istituto […]

SESTO FIORENTINO – Ultima lezione, oggi 4 giugno alla Biblioteca Ragionieri del percorso di studio delle classi terza C e quarta C del Liceo Agnoletti dedicato all’ottantesimo anniversario della Liberazione. Il percorso di studio è stato promosso da Spi-Cgil Sesto Fiorentino e Cgil Firenze, coordinato dai docenti Serena Mazzotta e Alessio Ceccherini e organizzato dall’Istituto scolastico in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza in Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino, con il contributo anche da parte di Anpi Sesto Fiorentino e Istituto De Martino. Durante il percorso gli studenti sono stati coinvolti in varie iniziative nel corso dell’anno scolastico con alcuni approfondimenti tra i quali gli aspetti cruciali della vicenda resistenziale fiorentina: dalle battaglie di Valibona e della Fonte dei Seppi, al ruolo insostituibile svolto da Radio Cora, dalle figure di Laura Mazzoni e Anna Maria Enriques Agnoletti al più generale contesto sociale e culturale in cui si svolse la lotta di Liberazione nei nostri territori. Nella lezione finale gli studenti hanno presentato e illustrato i propri elaborati con tecniche multimediali. Inoltre il progetto ha attraversato tutte le discipline scolastiche. Ad aprire stamani l’incontro Bernardo Marasco, segretario Cgil Firenze, e il sindaco Lorenzo Falchi. Sono seguiti gli interventi di Valeria Galimi, vicepresidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza, Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale, e di Mario Batistini, segretario dello Spi Cgil di Firenze.