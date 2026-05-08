L’ingegner Salvadeo lascia la El.En. spa

CALENZANO – Paolo Salvadeo, ingegnere e direttore generale della El.En. spa dal 2017 lascia il proprio incarico per motivi personali. Lo comunica l’azienda leader nel mercato dei laser quotata al mercato Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana. L’ingegner Salvadeo ha rassegnato il 30 aprile, in via telematica, le proprie dimissioni. Ai sensi di legge, la modalità di invio delle dimissioni comporta che le stesse avrebbero potuto essere revocate entro i successivi 7 giorni; pertanto, la società ha ritenuto opportuno diffondere la presente informativa una volta decorso tale termine e, quindi, in via definitiva. Il Consiglio di Amministrazione che ne ha preso atto “desidera ringraziare – si legge in una nota – l’ingegner Salvadeo per la professionalità e il grande contributo apportato nel corso del suo mandato alla crescita del Gruppo e della sua struttura manageriale, formulandogli i migliori auguri per il futuro. La Società, che grazie anche al lavoro svolto dal direttore generale e alla pianificazione della successione nei ruoli di direzione, beneficia della crescita e professionalità del proprio management, non prevede di subire alcun impatto in termini di efficienza e continuità operativa. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione avvierà le opportune valutazioni per la definizione del nuovo assetto di direzione e ove ne ricorressero i presupposti ne darà informativa al mercato nei termini e con le modalità previste. Non si prevedono impatti sul raggiungimento degli obiettivi annuali, che rimangono invariati”.