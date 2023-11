L’Inghilterra “chiama” e Martina Righi vola a Swindon per il titolo mondiale IBO

FIRENZE – “London calling” cantavano “The Clash” alla fine degli ormai lontani anni Settanta. Questa volta non è Londra a “chiamare”, ma Swindon, nucleo urbano dello Wiltshire, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Ma il fascino del paese, in modo particolare quando ti mette di fronte a un traguardo di valore assoluto, resta immutato. E Martina Righi, allenata da Alessio Vestrini, AV Boxing Team Firenze, prima donna a laurearsi campionessa regionale toscana, due volte campionessa italiana, ma soprattutto prima donna a passare professionista a Firenze, ha risposto subito di sì. Un salto di qualità importante per un’atleta che quando ha vinto e difeso il titolo è scesa di categoria con l’obiettivo di ambire a un titolo internazionale. E ora la grande occasione è alla portata di mano: con solo una settimana di anticipo è stata chiamata infatti a combattere per un titolo mondiale IBO (International Boxing Organization) contro Elisabeth Oshoba, atleta di origini africane ma naturalizzata inglese. L’appuntamento è per domani, sabato 25 novembre, in una data doppiamente significativa, ovvero in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, una data che può segnare la storia per la forte pugile fiorentina. Sulla sua pagina Facebook gli incoraggiamenti sono numerosi, incoraggiamenti ai quali ovviamente ci associamo anche noi, sicuri che anche in questa occasione saprà farsi valere.

P.F.N.