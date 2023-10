L’intreccio di paglia e grano unisce Cile e Italia in una mostra al Museo Civico

SIGNA – “L’unione dei territori attraverso il cappello e l’intreccio di paglia e grano”, è il titolo della mostra in programma da venerdì 13 a sabato 14 ottobre al Museo Civico della Paglia, di via Mazzini, promossa da Comune di Signa e Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con il Museo della paglia e dell’intreccio […]

SIGNA – “L’unione dei territori attraverso il cappello e l’intreccio di paglia e grano”, è il titolo della mostra in programma da venerdì 13 a sabato 14 ottobre al Museo Civico della Paglia, di via Mazzini, promossa da Comune di Signa e Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con il Museo della paglia e dell’intreccio Domenico MIchelacci. La mostra è il risultato del progetto di circolazione internazionale tra Cile e Italia, uno scambio culturale proseguimento dell’esperienza vissuta a Signa nel 2019 per la conoscenza della secolare arte della manifattura della paglia e dell’intreccio.

Dopo quattro anni la delegazione cilena torna a Signa per approfondire lo studio di quest’arte artigiana e diffondere e promuovere le proprie conoscenze in materia. La nuova esperienza guarda quindi al rafforzamento del legame tra i due paesi attraverso lo scambio di buone pratiche ma anche con mostre e workshop. La delegazione di artigiane cilene è composta da Andrea Calvo (cappellaia), Juana Munos (cappellaia e artigiana trecciaiola), Zaida Munoz (artigiana trecciaiola) e Rociò Schatzke (designer e manager culturale). Lo scopo è far conoscere il lavoro svolto dalla delegazioni in questi anni. Un lavoro fatto di continua ricerca e innovazione, alla scoperta di strategie che ne favoriscano la continuità nel tempo e la trasmissione alle generazioni future.

La mostra aprirà venerdì 13 ottobre (alle 11) con esposizione di cappelli innovativi in paglia e altri oggetti realizzati da artigiani cileni presso il Museo Civico della Paglia. A seguire sarà presentato il progetto di ricerca sull’intreccio di paglia di grano del Cile e sui copricapo in fibre vegetali. Nel pomeriggio (alle 15) il laboratorio di intreccio, con le artigiane che insegneranno l’arte dell’intreccio in paglia di Ligun, il seme che si lavora in Cile. La durata è di tre ore, per un massimo di 10 partecipanti. Il giorno dopo, sabato 14 ottobre, dalle 10, il laboratorio di creazione della treccia. Anche per questo caso, la durata del laboratorio è di tre ore, per un massimo di 10 partecipanti. I laboratori sono gratuiti su prenotazione. Per informazioni: 055.875700 oppure museocivicodellapaglia@comune.signa.fi.it.