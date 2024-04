Lions in piazza, grande successo per le visite mediche gratuite

MONTEMURLO – Grande successo per le visite mediche gratuite di “Lions in piazza”, la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, giunta quest’anno alla nona edizione, che si è svolta ieri, domenica 14 aprile, in piazza della Costituzione. In tutto sono state accolte oltre 700 persone che hanno effettuato circa 2800 visite (in media ciascuna persona ha […]

MONTEMURLO – Grande successo per le visite mediche gratuite di “Lions in piazza”, la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, giunta quest’anno alla nona edizione, che si è svolta ieri, domenica 14 aprile, in piazza della Costituzione. In tutto sono state accolte oltre 700 persone che hanno effettuato circa 2800 visite (in media ciascuna persona ha richiesto controlli per 4-5 diverse patologie), 16 le specializzazioni per le quali era possibile richiedere un controllo totalmente gratuito, 20 i medici e gli infermieri che per tutta la giornata hanno messo a disposizione della piazza le proprie professionalità, una cinquantina i volontari di varie associazioni impegnati nell’organizzazione e gestione del campo.«Siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti – sottolinea Elisa Chiappinelli, presidente del Lions Club Montemurlo –. Abbiamo visto che le persone attendono questo momento per fare un controllo approfondito di salute. Sono arrivati anche da Firenze per usufruire della nostra giornata di prevenzione e siamo davvero felici di aver reso un servizio alla nostra comunità e non solo». Grandissima affluenza per effettuare gli esami ematici, in tutto sono stati effettuati 300 prelievi, mentre altre cento persone hanno ricevuto l’appuntamento per recarsi in settimana alla sede della Misericordia di Montemurlo per completare gli accertamenti. Molto apprezzata anche la struttura mobile, proveniente dall’Abruzzo, nella quale sono state effettuate le visite cardiologiche. I medici hanno lavorato per tutta la giornata e le persone hanno continuato ad arrivare fino alla conclusione della manifestazione.

Anche il sindaco Simone Calamai ha fatto visita al campo e agli ambulatori, ringraziando il personale sanitario e i volontari per l’importante servizio svolto ed ha sottolineato il valore della prevenzione e della sanità di prossimità. I volontari hanno iniziato a lavorare già da sabato per montare le tende da campo e i moduli abitativi. Il punto ristoro, curato dal Cisom Montemurlo, è stato allestito nella canonica della parrocchia del Sacro Cuore ed ha fornito pasti a volontari e medici. Il corso di primo soccorso Blsd laico, con il rilascio dell’attestato per l’utilizzo del defibrillatore semi- automatico, organizzato dalla Misericordia di Montemurlo, ha formato 16 persone che hanno seguito la formazione teorico-pratica di quattro ore. Tutto ha funzionato per il meglio. Molto apprezzato il servizio pediatrico, curato dal dottor Renzo Bresci. L’iniziativa promossa dal Lions club International – distretto 108 La Toscana (comunità e salute) e dai Lions club di Montemurlo, Leo club Montem urlo con il patrocinio del Comune. Hanno inoltre contribuito contributo alla riuscita dell’iniziativa Cisom-Ordine di Malta Italia corpo italiano di soccorso, Aido Montemurlo, Ananda Guna K9, Farmacom, Piazzini, Confederazione delle Misericordie, Confraternita Misericordia di Montemurlo e Oste, Croce D’oro Prato, Centro acustico Buti, Nefro Toscan, Frates donatori di sangue, Esaote.