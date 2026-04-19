Lista civica Biffoni sindaco, ecco i 32 candidati al consiglio comunale

PRATO – E’ ufficiale la composizione della lista civica “Biffoni sindaco”, a sostegno della candidatura a primo cittadino di Prato, alle amministrative del 24 e 25 maggio, di Matteo Biffoni. Trentadue i candidati al consiglio comunale: 15 donne e 17 uomini. Una lista variegata che ha l’obiettivo di rappresentare ampiamente la società civile ma anche […]

PRATO – E’ ufficiale la composizione della lista civica “Biffoni sindaco”, a sostegno della candidatura a primo cittadino di Prato, alle amministrative del 24 e 25 maggio, di Matteo Biffoni. Trentadue i candidati al consiglio comunale: 15 donne e 17 uomini. Una lista variegata che ha l’obiettivo di rappresentare ampiamente la società civile ma anche il sentimento di fiducia che la città nutre verso lo stesso Biffoni. Troviamo così candidati provenienti dal mondo delle professioni, della ricerca, dell’associazionismo, della sanità, del commercio, dell’impresa. Volti noti del territorio, ognuno con la propria storia personale fatta di attenzione e amore per Prato. Una squadra che ha già fatto gruppo ed è pronta a presentarsi alla città per raccontare progetti, idee e ambizioni.

Ecco la composizione della lista: Andrea Bertini, impiegato, Andrea Risaliti, imprenditore (in quota Partito Socialista), Bernardo D’Alò, personal trainer, Caterina Ramogida, professoressa, Chiara Berni, impiegata, Costanza Tassi, architetto, Cristiana Scirocco, imprenditrice, Cristina Gargini, organizzatrice eventi in pensione, Elena Pieralli, operatrice nel sociale, Elisabetta Gasparrini, polizia locale, Giacomo Sbolgi, libero professionista ed ex assessore, Giovanni Longobardi, autista, Maria Giovanna Granieri, impiegata, Laura Quintadamo, medico, Leonardo Borsacchi, ricercatore, Luca Vannucci, impiegato ed ex assessore, Luciana Biancalani, pediatra, Marco Burani, imprenditore, Mauro Vaiani, funzionario pubblico, Moreno Sarti, avvocato, Rebecca Madou, insegnante di pilates Riccardo Vaccai, impiegato, Rita Vargiu, avvocato (in quota Partito Socialista), Roberto Porcu, metalmeccanico, Roberto Provenzano, autista in pensione, Sandra Mugnaioni, insegnante in pensione ed ex consigliera comunale (in quota Demos), Sara Bartolozzi, avvocato, Simone Puggelli, musicista, Simone Rizzuto, programmatore, Venanzio De Rienzo, pensionato ed ex consigliere comunale, Vittoria Coppini, avvocato.