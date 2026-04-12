Lista civica Via Nova “non siamo leghisti travestiti”

SESTO FIORENTINO – “Sentirsi etichettare come “leghisti travestiti” sottrae spazio ai temi che stanno davvero a cuore ai cittadini ed evidenzia l’incapacità di comprendere il valore di una vera Lista Civica e il profondo impegno che le persone che la compongono stanno riponendo”. Lo afferma una nota della Lista civica Via Nova riferendosi alle affermazioni […]

SESTO FIORENTINO – “Sentirsi etichettare come “leghisti travestiti” sottrae spazio ai temi che stanno davvero a cuore ai cittadini ed evidenzia l’incapacità di comprendere il valore di una vera Lista Civica e il profondo impegno che le persone che la compongono stanno riponendo”. Lo afferma una nota della Lista civica Via Nova riferendosi alle affermazioni del candidato sindaco del centrosinistra Damiano Sforzi.

“Via Nova è un progetto civico nel senso più puro del termine – prosegue la nota un gruppo di persone con idee e sensibilità diverse che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità, andando oltre i vecchi schieramenti di partito. È proprio questa pluralità la nostra ricchezza, non un “travestimento”.

Siamo convinti che la politica debba essere confronto, non scontro personale. Per questo, invece di alimentare polemiche che non portano benefici al territorio, proponiamo ufficialmente a Damiano Sforzi un incontro pubblico. Invitiamo la coalizione di centrosinistra a un confronto sereno sui programmi e sulle visioni per il futuro della nostra città. I cittadini meritano di ascoltare proposte concrete, non giudizi estetici o etichette politiche superate. Noi siamo pronti a parlare di contenuti, con la massima apertura, in qualunque momento”.