Lista Leonardo Fabbri, fatta da “gente che sa da dove viene e sa cosa può dare alla comunità”

CAMPI BISENZIO – Si è defintivamente delineato il quadro che porterà alle elezioni amministrative dei prossimi 14 e 15 maggio. Con la presentazione delle liste che appoggeranno i candidati a sindaco. Fra le ultime in ordine di tempo, in questo caso a sostegno di Leonardo Fabbri, quella che.. ne porta il nome, ovvero Leonardo Fabbri Sindaco, e che compone la coalizione di centro-sinistra insieme a Pd e Muoviamo Campi. E come è scritto sulla pagina facebook della lista, “ci sono momenti belli pieni di voglia di correre, di fare e di dare che ci apparterranno per sempre. Partiti per questa bellissima avventura”. Ieri, infatti, la presentazione all’esterno del proprio comitato elettorale, per una lista, come invece scrive Manuele Querci, uno dei candidati, fatta da “gente che sa da dove viene e sa cosa può dare alla comunità. Con proposte, programmazione, senza rinnegare quanto di buono fatto fino ad adesso, ma provando a portare il proprio contributo per un Comune che sta velocemente cambiando e crescendo. Dobbiamo agire con testa e cuore, ma anche con forza e carattere perché gli attacchi di chi ha meno qualità di noi e proverà a giocare sporco saranno tantissimi. Ma noi siamo pronti e non abbasseremo mai la testa”. Questi tutti i candidati: Marcello Vecchio, Stefania Pincente, Paolo Staltari, Giusi Ciliberto, Rocco Tammaro, Patrizia Lombardi, Nico Ceccherini, Suiemy Mei, Manuele Querci, Selene Sabatini, Giulio Stabile, Emanuela Brutini, Cristina Domenichini, Alessandra Pecchioli, Simone Lastrucci, Bianca Lavalle, Vincenzo Gabriele, Leonardo Sbolgi, Sebatiano Scilipoti, Gjelina Xhika, Claudio Cotoloni, Debora Masi, Massimo Casini e Sergio Menichetti.