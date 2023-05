Lista Leonardo Fabbri Sindaco: “Il nostro progetto per realizzare un cimitero per gli animali: vi spieghiamo”

CAMPI BISENZIO – “Estendere le aree verdi per i cani, realizzare spazi attrezzati e sicuri a loro dedicati e costruire un cimitero per gli animali”. Sono questi gli obiettivi della lista Leonardo Fabbri Sindaco a sostegno degli animali, in vista delle elezioni che si terranno il 14 e 15 maggio. “La realizzazione di un cimitero […]

CAMPI BISENZIO – “Estendere le aree verdi per i cani, realizzare spazi attrezzati e sicuri a loro dedicati e costruire un cimitero per gli animali”. Sono questi gli obiettivi della lista Leonardo Fabbri Sindaco a sostegno degli animali, in vista delle elezioni che si terranno il 14 e 15 maggio. “La realizzazione di un cimitero per gli animali da compagnia, sul modello di quello progettato dal Comune di San Lazzaro di Savena, – continuano – prevede la nascita di uno spazio in cui sarà possibile tenere vivo il ricordo dei propri amici a quattro zampe, spesso considerati come veri e propri membri della famiglia, rendendone così meno doloroso il distacco. Per la realizzazione del progetto vogliamo istituire un percorso di partecipazione con cui individueremo il nome da dare all’area: intendiamo verificare inoltre la possibilità di affidare la manutenzione e l’organizzazione dell’area ad associazioni o gruppi di cittadini attraverso un Patto di collaborazione con il Comune”.