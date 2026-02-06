Liste d’attesa e rapporto con i medici: incontro sulla sanità

SESTO FIORENTINO – Si è tenuto giovedì nei locali dell’Associazione comunale anziani un incontro sulla sanità in Toscana. Durante l’incontro sono intervenuti il consigliere regionale Lorenzo Falchi e la presidente della Società della Salute Camilla Sanquerin, che hanno discusso circa i temi delle liste di attesa e del rapporto con i medici di medicina generale del […]

SESTO FIORENTINO – Si è tenuto giovedì nei locali dell’Associazione comunale anziani un incontro sulla sanità in Toscana. Durante l’incontro sono intervenuti il consigliere regionale Lorenzo Falchi e la presidente della Società della Salute Camilla Sanquerin, che hanno discusso circa i temi delle liste di attesa e del rapporto con i medici di medicina generale del Comune di Sesto Fiorentino. Il presidente dell’associazione Giacomo Svicher ha sottolineato l’impegno dell’associazione per una qualità di vita migliore delle persone anziane.