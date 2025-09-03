FIRENZE – Ieri pomeriggio, intorno alle 15, le volanti di via Zara sono intervenute in un appartamento di via Lazio, nella zona de Le Piagge, per la segnalazione di una lite. Una volta sul posto, gli agenti hanno identificato i ‘protagonisti’: un uomo di 41 anni e l’ex compagna, una donna, italiana, di 51 anni. All’esito degli accertamenti, è emerso a carico dell’uomo, italiano anche lui, un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Firenze per atti persecutori nei confronti della donna. La misura preventiva era scaturita in seguito a diversi episodi di lite segnalati, alcuni dei quali anche oggetto di intervento da parte della stessa Polizia. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Litiga con la ex compagna alla quale non poteva avvicinarsi: arrestato dalla Polizia
