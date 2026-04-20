Live for Ant: domenica 26 in Salablu musica dal vivo all’insegna della solidarietà

SIGNA – Appuntamento da non perdere e nel segno della solidarietà. Domenica 26 aprile alle 16.30 in Salablu, in via degli Alberti, ci sarà infatti un evento musicale, con il patrocinio del Comune di Signa, a cura dell’associazione culturale Tutti per Uno a sostegno della Fondazione Ant Franco Pannuti. Le prime a esibirsi saranno le cantanti Matilde Trebbi e Martina Sandrucci, accompagnate […]

SIGNA – Appuntamento da non perdere e nel segno della solidarietà. Domenica 26 aprile alle 16.30 in Salablu, in via degli Alberti, ci sarà infatti un evento musicale, con il patrocinio del Comune di Signa, a cura dell’associazione culturale Tutti per Uno a sostegno della Fondazione Ant Franco Pannuti. Le prime a esibirsi saranno le cantanti Matilde Trebbi e Martina Sandrucci, accompagnate dai musicisti della stessa associazione con un piccolo estratto dello spettacolo “Sorelle d’Italia”, ovvero brani di cantanti e cantautrici italiane. A seguire (verso le 17) l’intervento della Fondazione Ant che spiegherà di cosa si occupa e i progetti futuri che intende realizzare. Nella seconda parte del pomeriggio sarà la volta della tribute band di Vasco Rossi “La Verità” che intratterrà i presenti con un concerto fino alle 19.30. Al termine verrà offerto un aperitivo. L’ingresso è gratuito mentre per tutto il pomeriggio ci sarà la possibilità di effettuare donazioni interamente destinate alla Fondazione Ant. Chi fosse interessato a partecipare può prenotare al numero 335 525 6646 (posti limitati).

“Ringrazio l’amministrazione vomunale di Signa per avere dato la possibilità agli amici dell’associazione Tutti per Uno di mettere in scena questo spettacolo a sostegno di Ant che da 31 anni nell’area fiorentina e da 48 a livello nazionale si batte per difendere la dignità della vita anche nella malattia e per garantire prevenzione oncologica gratuita ai cittadini anche in un momento difficile come quello attuale, – ha dichiarato Simone Martini, delegato ANT Firenze – le donazioni che raccoglieremo oggi sono per noi la prima pietra su cui si poggerà la raccolta fondi di quest’anno per tornare a donare prevenzione oncologica gratuita ed assistenza domiciliare gratuita in questo territorio che ci accoglie e ci sostiene da più di 30 anni. Un grazie speciale a tutti gli artisti che si esibiranno gratuitamente per noi”.

“Avremo l’opportunità – ha commentato il vicesindaco Marinella Fossi – di sostenere il prezioso lavoro della Fondazione Ant che da anni è un punto di riferimento fondamentale nell’assistenza ai malati oncologici e nella promozione della prevenzione. Siamo orgogliosi di patrocinare un’iniziativa che unisce cultura e impegno sociale, grazie anche al contributo dell’Associazione Culturale Tutti per Uno e degli artisti che si esibiranno gratuitamente per una causa così importante. Partecipare all’evento permetterà di contribuire concretamente a rafforzare una rete di cura e attenzione verso le persone più fragili”.

“L’attività svolta dalla Fondazione Ant – ha poi aggiunto il sindaco Giampiero Fossi – rappresenta un esempio straordinario di sanità solidale e di vicinanza concreta alle persone. Parliamo di un’organizzazione che, da anni, garantisce gratuitamente assistenza domiciliare specializzata ai malati oncologici. Sul nostro territorio, la presenza di Ant è diventata un punto di riferimento fondamentale: un presidio di professionalità e umanità che contribuisce a rendere la nostra comunità più attenta, inclusiva e solidale. Accanto all’assistenza, è altrettanto preziosa l’attività di prevenzione oncologica, che consente a tanti cittadini di accedere a visite gratuite e di prendersi cura della propria salute in modo tempestivo. Come Amministrazione comunale non possiamo che esprimere profonda gratitudine per questo impegno quotidiano, svolto con competenza, dedizione e grande sensibilità”.

L’interò ricavato dello spettacolo servirà a sostenere il programma di visite gratuite di prevenzione oncologica che Fondazione Ant effettuerà anche quest’anno nei Comuni di Signa e Lastra a Signa in collaborazione con le due amministrazioni comunali e col sostegno di altri soggetti del territorio. Fondazione Ant effettua inoltre, fin dal 1995, un servizio completamente gratuito di assistenza domiciliare specializzata per i malati di tumore della zona. La struttura sanitaria di assistenza di Ant in Toscana è composta da nove medici, un nutrizionista, undici infermieri e cinque psicologhe.