“Lo stemma di Sesto” alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – “Lo stemma del Comune di Sesto Fiorentino” è libro di Daniele Niccoli edito da Apice Libri che sarà presentato sabato 2 dicembre alle 17.30 alla Libreria Rinascita. Si tratta di una ricerca attraverso documenti, immagini e verbali di assemblee pubbliche su come, nel corso dei secoli, la comunità sestese sia giunta all’attuale versione dello stemma sul quale si trova un compasso. Ma non sempre è stato così: c’è stato un momento in cui accanto era presente anche un pialla. .Un’indagine questa che, per i suoi non pochi lati oscuri, è stata di tipo quasi poliziesco: manufatti che scompaiono, elementi grafici che vanno e vengono o che non si trovano proprio; come, del resto, il leggendario Tempio di Salomone a cui è direttamente legato il principale protagonista del libro: il compasso. Alle molte domande qualche risposta è stata data. Ma rimangono, certamente, ancora della curiosità da saziare.